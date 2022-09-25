Россия продолжает убивать жителей Донецкой области: 2 погибших, 8 раненых
Воскресенье, 25 сентября 2022, 12:07
За сутки 24 сентября из-за обстрелов оккупантов погибли двое мирных жителей Донетчины, еще 8 получили ранения.
Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь: "Россия убивает гражданских! За 24 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области - в Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения".
Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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