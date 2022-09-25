Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Россия продолжает убивать жителей Донецкой области: 2 погибших, 8 раненых

Валентина РоманенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 12:07
инфографика Донецкой ОВА

За сутки 24 сентября из-за обстрелов оккупантов погибли двое мирных жителей Донетчины, еще 8 получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Россия убивает гражданских! За 24 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области - в Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

РФ использует мобилизацию для уничтожения коренных народов Крыма, Кавказа и Сибири – Зеленский

видеоМахачкала: на акции против мобилизации столкновения, протестующие отбивают задержанных

Кирилл заявил, что смерть на войне против Украины "смывает все грехи"

Еще в трех регионах России подожгли военкоматы - СМИ

видеоВ Дагестане вспыхнули протесты против мобилизации, полиция начала стрелять

фотоНа оккупированной Луганщине "бавовна" на вражеском складе и в казармах – Гайдай

Все новости...
Донецкая область
Враг массированно обстреливал Донецкую и Херсонскую области - ОВА
В Днепре и Покровске разоблачили информаторов оккупантов – СБУ
ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области и улучшили позиции возле Бахмута – Генштаб
Последние новости
01:20
Коалиция правых партий с партиями-"друзьями Путина" побеждает на выборах в Италии
00:40
Стефанишина: 1,5 миллиона украинцев не могут вернуться домой из РФ
23:47
На нескольких направлениях фронта имеем положительные результаты – президент
23:35
Зеленский ожидает плана помощи каждому из освобожденных из плена
23:14
РФ использует мобилизацию для уничтожения коренных народов Крыма, Кавказа и Сибири – Зеленский
22:51
дополненоРоссияне направляют мобилизованных без подготовки на линию соприкосновения – Генштаб
22:14
Запад считает маловероятным, но продумывает реакцию на применение РФ ядерного оружия – FT
21:56
фотоНа Донбассе продали Ленина: кто-то заплатил более 700 тысяч
21:50
Зеленский: Путин знает, что после "референдумов" переговоры будут невозможны
21:34
"Не думаю, что он блефует": Зеленский о ядерных угрозах Путина
Все новости...