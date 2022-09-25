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Россия продолжает убивать жителей Донецкой области: 2 погибших, 8 раненых

Валентина РоманенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 12:07
Россия продолжает убивать жителей Донецкой области: 2 погибших, 8 раненых
инфографика Донецкой ОВА

За сутки 24 сентября из-за обстрелов оккупантов погибли двое мирных жителей Донетчины, еще 8 получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "Россия убивает гражданских! За 24 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области - в Бахмуте. Еще 8 человек получили ранения".

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Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойна
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