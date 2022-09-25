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В окупованому Бердянську повідомляють про вибух в центрі міста

Роман ПетренкоНеділя, 25 вересня 2022, 12:26
фото з росзмі, очевидно з місця вибуху

Міськрада Бердянська Запорізької області повідомляє, що в центрі окупованого міста пролунали вибухи.

Джерело: міськрада Бердянська, росЗМІ

Деталі: Зазначається, що у той час, коли у Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста, вибухи чули й у Мелітополі.

РосЗМІ підтверджують вибухи біля будівлі "адміністрації" та публікують фото оточення місця вибуху.

За словами росіян, вибухнула саморобна вибухівка.

Міськрада пише з посиланням на місцевих жителів, що вибухнуло авто.

Теми: БердянськокупаціяМелітопольЗапорізька область
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