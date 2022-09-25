В окупованому Бердянську повідомляють про вибух в центрі міста
Неділя, 25 вересня 2022, 12:26
Міськрада Бердянська Запорізької області повідомляє, що в центрі окупованого міста пролунали вибухи.
Джерело: міськрада Бердянська, росЗМІ
Деталі: Зазначається, що у той час, коли у Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста, вибухи чули й у Мелітополі.
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РосЗМІ підтверджують вибухи біля будівлі "адміністрації" та публікують фото оточення місця вибуху.
За словами росіян, вибухнула саморобна вибухівка.
Міськрада пише з посиланням на місцевих жителів, що вибухнуло авто.
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