В окупованому Бердянську повідомляють про вибух в центрі міста

фото з росзмі, очевидно з місця вибуху

Міськрада Бердянська Запорізької області повідомляє, що в центрі окупованого міста пролунали вибухи.

Джерело: міськрада Бердянська, росЗМІ

Деталі: Зазначається, що у той час, коли у Бердянську звуки вибуху лунали з центру міста, вибухи чули й у Мелітополі.

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РосЗМІ підтверджують вибухи біля будівлі "адміністрації" та публікують фото оточення місця вибуху.

За словами росіян, вибухнула саморобна вибухівка.

Міськрада пише з посиланням на місцевих жителів, що вибухнуло авто.