В оккупированном Бердянске сообщают о взрыве в центре города
Воскресенье, 25 сентября 2022, 12:26
Горсовет Бердянска Запорожской области сообщает, что в центре оккупированного города прогремели взрывы.
Источник: горсовет Бердянска, росЗМІ
Детали: Отмечается, что в то время, когда в Бердянске звуки взрыва раздавались из центра города, взрывы слышали и в Мелитополе.
РосСМИ подтверждают взрывы у здания "администрации" и публикуют фото окружения места взрыва.
По словам россиян, взорвалась самодельная взрывчатка.
Горсовет пишет со ссылкой на местных жителей, что взорвалось авто.
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