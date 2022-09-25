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В оккупированном Бердянске сообщают о взрыве в центре города

Роман ПетренкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 12:26
фото с росми, очевидно с места взрыва

Горсовет Бердянска Запорожской области сообщает, что в центре оккупированного города прогремели взрывы.

Источник: горсовет Бердянска, росЗМІ

Детали: Отмечается, что в то время, когда в Бердянске звуки взрыва раздавались из центра города, взрывы слышали и в Мелитополе.

РосСМИ подтверждают взрывы у здания "администрации" и публикуют фото окружения места взрыва.

По словам россиян, взорвалась самодельная взрывчатка.

Горсовет пишет со ссылкой на местных жителей, что взорвалось авто.

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Темы: БердянскоккупацияМелитопольЗапорожская область
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