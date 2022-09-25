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Опозиційна партія експрем'єра Чехії перемогла у більшості великих міст на місцевих виборах

"Європейська правда"Неділя, 25 вересня 2022, 14:51

Опозиційна партія АNO колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша перемогла у більшості великих міст країни на муніципальних виборах.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Чехи проголосували у понад 6000 муніципалітетах у п'ятницю та суботу, а остаточні результати були оголошені в неділю вранці через складну систему розподілу голосів.

Партія АNО, яка перебуває в опозиції з осені минулого року, перемогла у 17 із 27 великих міст, але посіла друге місце у двох найбільших - столиці Празі та Брно, де перемогу здобули партії нинішньої правлячої коаліції.

Більшість місць у місцевих зборах – 38 099 із 61 796 – дістаються різним групам незалежних кандидатів, які, як правило, набирають найбільше голосів на таких виборах.

Цього року явка на муніципальних виборах сягнула 46,1 відсотка, що є четвертим найнижчим показником.

Чехи також проголосували у першому турі виборів до верхньої палати парламенту, де розігрується одна третина із 81 місця в Сенаті. Три місця було заповнено вже у першому турі.

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У другому турі, який відбудеться наступними вихідними, опозиційна АNО матиме 17 кандидатів, правляча коаліція - 19, а решту буде заповнено іншими партіями та незалежними.

Нагадаємо, в Італії проходять позачергові парламентські вибори, які можуть повернути в країну найбільш правий уряд із часів Другої світової війни, а посаду прем'єр-міністра вперше може обійняти жінка.

Теми: Чехія
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