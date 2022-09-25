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Оппозиционная партия экс-премьера Чехии победила в большинстве крупных городов на местных выборах

"Европейская правда"Воскресенье, 25 сентября 2022, 14:51

Оппозиционная партия АNО бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша победила в большинстве крупных городов страны на муниципальных выборах.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Чехи проголосовали в более чем 6000 муниципалитетах в пятницу и субботу, а окончательные результаты были объявлены в воскресенье утром из-за сложной системы распределения голосов.

Партия АNО, находящаяся в оппозиции с осени прошлого года, победила в 17 из 27 крупных городов, но заняла второе место в двух крупнейших - столице Праге и Брно, где победу одержали партии нынешней правящей коалиции.

Большинство мест в местных собраниях - 38 099 из 61 796 - достаются различным группам независимых кандидатов, которые, как правило, набирают больше всего голосов на такого рода выборах.

В этом году явка на муниципальных выборах достигла 46,1 процента, что является четвертым самым низким показателем.

Чехи также проголосовали в первом туре выборов в верхнюю палату парламента, где разыгрывается одна треть из 81 места в Сенате. Три места были заполнены уже в первом туре.

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Во втором туре, который состоится в следующие выходные, у оппозиционной АNО будет 17 кандидатов, у правящей коалиции - 19, а остальные будут заполнены другими партиями и независимыми.

Независимо от результатов второго тура правящая коалиция сохранит свое большинство в Сенате.

Напомним, в Италии проходят досрочны парламентские выборы, которые могут вернуть в страну самое правое правительство со времен Второй мировой войны, а должность премьер-министра впервые может занять женщина.

Темы: Чехия
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