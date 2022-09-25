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"Хлопали ворожі літаки, як комарів влітку": Повітряні сили показали роботу зенітників

Валентина РоманенкоНеділя, 25 вересня 2022, 15:04
ілюстративне фото Повітряних сил ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ розповіли про роботу своїх зенітних ракетних військ, які знищують різноманітні цілі ворога.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: На оприлюдненому у неділю відео заступник командира радіотехнічної батареї київської зенітної ракетної бригади Володимир Клімін розповідає про полювання за російськими "пташками".

Він зазначає, що в 2018 році звільнився з лав ЗСУ, але у момент повномасштабного вторгнення Росії, коли дружина народила йому другу доньку, повернувся до служби.

За словами Кліміна, у бойовому розрахунку він займає місце офіцера захоплення. Його основне завдання – у взаємодії з операторами ручного супроводження здійснити захоплення виявленої цілі на автоматичне супроводження.

Військовий пояснює, що спочатку ворог був дуже зухвалий, але наразі змінив тактику.

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На початку повномасштабної війни, за словами Кліміна, бували моменти, коли ЗРВ "хлопали ворожі літаки і гелікоптери, як комарів у літній спекотний вечір".

Також противник намагається нейтралізувати роботу українських радіолокаційних систем, вигадуючи нові трюки. Але ППО України також має чим здивувати ворога, запевняє представник ЗРВ.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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