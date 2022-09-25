Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Хлопали вражеские самолеты, как комаров летом": Воздушные силы показали работу зенитчиков

Валентина РоманенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 15:04
Хлопали вражеские самолеты, как комаров летом: Воздушные силы показали работу зенитчиков
иллюстративное фото Воздушных сил ВСУ

Воздушные силы ВСУ рассказали о работе своих зенитных ракетных войск, которые уничтожают различные цели врага.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: На обнародованном в воскресенье видео заместитель командира радиотехнической батареи киевской зенитной ракетной бригады Владимир Климин рассказывает об охоте за российскими воздушными целями.

Реклама:

Он отмечает, что в 2018 году уволился из рядов ВСУ, но в момент полномасштабного вторжения России, когда жена родила ему вторую дочь, вернулся к службе.

По словам Климина, в боевом расчете он занимает место офицера захвата. Его основная задача - во взаимодействии с операторами ручного сопровождения осуществить захват обнаруженной цели на автоматическое сопровождение.

ВИДЕО ДНЯ

Военный объясняет, что сначала враг был очень дерзкий, но сейчас изменил тактику.

В начале полномасштабной войны, по словам Климина, бывали моменты, когда ЗРВ "хлопали вражеские самолеты и вертолеты, как комаров в летний жаркий вечер".

Также противник пытается нейтрализовать работу украинских радиолокационных систем, придумывая новые трюки. Но ПВО Украины также есть чем удивить врага, уверяет представитель ЗРВ.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Все, кроме одной: во время ночной атаки было уничтожено 43 воздушные цели
В Киеве прощаются с летчиком "Джусом"
Погибшим на Житомирщине пилотам присвоены воинские звания
Последние новости
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
Все новости...
Реклама: