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"Хлопали вражеские самолеты, как комаров летом": Воздушные силы показали работу зенитчиков

Валентина РоманенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 15:04
иллюстративное фото Воздушных сил ВСУ

Воздушные силы ВСУ рассказали о работе своих зенитных ракетных войск, которые уничтожают различные цели врага.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: На обнародованном в воскресенье видео заместитель командира радиотехнической батареи киевской зенитной ракетной бригады Владимир Климин рассказывает об охоте за российскими воздушными целями.

Он отмечает, что в 2018 году уволился из рядов ВСУ, но в момент полномасштабного вторжения России, когда жена родила ему вторую дочь, вернулся к службе.

По словам Климина, в боевом расчете он занимает место офицера захвата. Его основная задача - во взаимодействии с операторами ручного сопровождения осуществить захват обнаруженной цели на автоматическое сопровождение.

Военный объясняет, что сначала враг был очень дерзкий, но сейчас изменил тактику.

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В начале полномасштабной войны, по словам Климина, бывали моменты, когда ЗРВ "хлопали вражеские самолеты и вертолеты, как комаров в летний жаркий вечер".

Также противник пытается нейтрализовать работу украинских радиолокационных систем, придумывая новые трюки. Но ПВО Украины также есть чем удивить врага, уверяет представитель ЗРВ.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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