У Грузії не підтверджують чутки про закриття кордону для росіян

В уряді Грузії сказали, що не коментуватимуть чутки про нібито часткове закриття кордону для громадян Росії з наступного тижня, та "не можуть нічого додати до попередніх заяв".

Як повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда", таку відповідь агентству дали на прохання прокоментувати заяву опозиційної депутатки з цього приводу.

Чутки почали поширюватися після слів депутатки "Єдиного національного руху" Нони Мамулашвілі в ефірі українського телеканалу про те, що вона неофіційно дізналася про наміри грузинської влади закрити кордони для росіян, які за віком можуть підпадати під мобілізацію.

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Перед цим в уряді неодноразово заявляли, що ніяк не планують обмежувати в’їзд в країну для громадян РФ, попри ажіотаж на кордоні. Цього тижня лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе вчергове відкинув можливість запровадження візового режиму чи інших обмежень, запевняючи, що "ситуація повністю під контролем".

Служба доходів Мінфіну Грузії заявила, що пункт пропуску на кордоні з РФ працює як зазвичай у цілодобовому режимі.

На Верхньому Ларсі з російського боку вже четверту добу, з часу оголошення у Росії "часткової мобілізації" - багатокілометрові черги. У Грузії поки офіційно не називали, скільки росіян в’їхали в країну за цей час, російська сторона каже про "до двох тисяч легкових авто за добу".

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Як відомо, опозиція та низка громадських організацій ще з березня вимагають обмежень на в’їзд росіян в країну, купівлю ними нерухомості у Грузії тощо. Правляча партія звинуватили опонентів у розв'язанні "ганебної ксенофобно-шовіністичної кампанії" проти громадян РФ.