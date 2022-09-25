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В Грузии не подтверждают слухи о закрытии границы для россиян

"Европейская правда"Воскресенье, 25 сентября 2022, 15:36

В правительстве Грузии сказали, что не будут комментировать слухи о якобы частичном закрытии границы для граждан России со следующей недели, и "не могут ничего добавить к предыдущим заявлениям".

Как сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда", такой ответ агентству дали на просьбу прокомментировать заявление оппозиционного депутата по этому поводу.

Слухи начали распространяться после слов депутата "Единого национального движения" Ноны Мамулашвили в эфире украинского телеканала о том, что она неофициально узнала о намерениях грузинских властей закрыть границы для россиян, которые по возрасту могут подпадать под мобилизацию. 

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Перед этим в правительстве неоднократно заявляли, что никак не планируют ограничивать въезд в страну для граждан РФ, несмотря на ажиотаж на границе. На этой неделе лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в очередной раз отверг возможность введения визового режима или других ограничений, уверяя, что "ситуация полностью под контролем". 

Служба доходов Минфина Грузии заявила, что пункт пропуска на границе с РФ работает как обычно в круглосуточном режиме. 

На Верхнем Ларсе с российской стороны уже четвертые сутки, с момента объявления в России "частичной мобилизации", - многокилометровые очереди. В Грузии пока официально не называли цифру, сколько россиян въехали в страну за это время, российская сторона говорит о "до двух тысяч легковых автомобилей в сутки".

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Как известно, оппозиция и ряд общественных организаций еще с марта требуют ограничений на въезд россиян в страну, покупку ими недвижимости в Грузии. Правящая партия обвинила оппонентов в "позорной ксенофобно-шовинистической кампании" против граждан РФ.

Темы: ГрузияРосcия
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