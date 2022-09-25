На окупованій Луганщині "бавовна" на ворожому складі і в казармах – Гайдай

вибух на складі окупантів в Алчевську, фото з Facebook Гайдая

На окупованій Луганщині в Алчевську стався вибух на ворожому складі, у Маньківці підірвали ворожі казарми.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook

вибух на складі окупантів в Алчевську, фото з Facebook Гайдая

Дослівно: "У Сватівському районі "бавовна". У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант.

"Бавовна" в Алчевську. Ворожий склад. Досі гуркотить".

Деталі: Гайдай додав, що "це ще не вся "бавовна"".

Він також повідомив, що у Щасті підпалили так звану "виборчу дільницю" окупантів.

Як розповів Гайдай, у Старобільську люди "голосують" на так званому "референдумі" у кущах біля магазинів. "Знайти кущі легко, адже рукописна табличка "голосовать тут" і людина з автоматом про це інформують", - додав він.