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На окупованій Луганщині "бавовна" на ворожому складі і в казармах – Гайдай

Катерина ТищенкоНеділя, 25 вересня 2022, 16:25
На окупованій Луганщині бавовна на ворожому складі і в казармах – Гайдай
вибух на складі окупантів в Алчевську, фото з Facebook Гайдая

На окупованій Луганщині в Алчевську стався вибух на ворожому складі, у Маньківці підірвали ворожі казарми.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook

вибух на складі окупантів в Алчевську, фото з Facebook Гайдая
вибух на складі окупантів в Алчевську, фото з Facebook Гайдая

Дослівно: "У Сватівському районі "бавовна". У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант.

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"Бавовна" в Алчевську. Ворожий склад. Досі гуркотить".

Деталі: Гайдай додав, що "це ще не вся "бавовна"".

Він також повідомив, що у Щасті підпалили так звану "виборчу дільницю" окупантів.

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Як розповів Гайдай, у Старобільську люди "голосують" на так званому "референдумі" у кущах біля магазинів. "Знайти кущі легко, адже рукописна табличка "голосовать тут" і людина з автоматом про це інформують", - додав він.

Теми: Луганська областьокупаціявійна
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