На окупованій Луганщині "бавовна" на ворожому складі і в казармах – Гайдай
Неділя, 25 вересня 2022, 16:25
На окупованій Луганщині в Алчевську стався вибух на ворожому складі, у Маньківці підірвали ворожі казарми.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook
Дослівно: "У Сватівському районі "бавовна". У Маньківці злетіли у повітря ворожі казарми, постраждав фермер-колаборант.
"Бавовна" в Алчевську. Ворожий склад. Досі гуркотить".
Деталі: Гайдай додав, що "це ще не вся "бавовна"".
Він також повідомив, що у Щасті підпалили так звану "виборчу дільницю" окупантів.
Як розповів Гайдай, у Старобільську люди "голосують" на так званому "референдумі" у кущах біля магазинів. "Знайти кущі легко, адже рукописна табличка "голосовать тут" і людина з автоматом про це інформують", - додав він.
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