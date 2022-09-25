На оккупированной Луганщине "бавовна" на вражеском складе и в казармах – Гайдай
Воскресенье, 25 сентября 2022, 16:25
На оккупированной Луганщине в Алчевске произошел взрыв на вражеском складе, в Маньковке взорвали вражеские казармы.
Источник: председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook
Дословно: "В Сватовском районе "бавовна". В Маньковке взлетели в воздух вражеские казармы, пострадал фермер-коллаборант.
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"Бавовна" в Алчевске. Вражеский склад. До сих пор грохочет".
Детали: Гайдай добавил, что "это еще не вся "бавовна"".
Он также сообщил, что в Счастье подожгли так называемый "избирательный участок" оккупантов.
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Как рассказал Гайдай, в Старобельске люди "голосуют" на так называемом "референдуме" в кустах возле магазинов. "Найти кусты легко, ведь рукописная табличка "голосовать здесь" и человек с автоматом об этом информируют", - добавил он.