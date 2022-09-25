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Cербія не визнаватиме "референдуми" на окупованих територіях

"Європейська правда"Неділя, 25 вересня 2022, 17:52
Cербія не визнаватиме референдуми на окупованих територіях
прапор Сербії, фото pixabay

Сербія, попри свою прихильність до Росії, не визнаватиме псевдореферендуми, організовані РФ на окупованих територіях півдня й сходу України. 

Як повідомляє РТС, про це сказав міністр закордонних справ Нікола Селакович, пише "Європейська правда".

На запитання ЗМІ про "референдуми" Селакович сказав, що Сербія, з огляду на принципи міжнародного права та власні інтереси, не може визнати їхні результати. 

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"По-перше, ми принципово дотримуємося принципів міжнародного права й Хартії ООН, по-друге - це би цілковито суперечило нашим державним і національним інтересам та нашій політиці збереження територіальної цілісності, суверенітету й принципів непорушності кордону", - зазначив Нікола Селакович.

Сербія, як відомо, категорично відмовляється визнати незалежність Косова. 

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив, що спроба Заходу виключити РФ з Ради безпеки ООН стала би "руйнуванням міжнародного порядку". Також Белград виступає проти покарання Росії санкціями. 

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Теми: Сербіяреферендумокупація
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