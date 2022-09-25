Cербія не визнаватиме "референдуми" на окупованих територіях
Сербія, попри свою прихильність до Росії, не визнаватиме псевдореферендуми, організовані РФ на окупованих територіях півдня й сходу України.
Як повідомляє РТС, про це сказав міністр закордонних справ Нікола Селакович, пише "Європейська правда".
На запитання ЗМІ про "референдуми" Селакович сказав, що Сербія, з огляду на принципи міжнародного права та власні інтереси, не може визнати їхні результати.
"По-перше, ми принципово дотримуємося принципів міжнародного права й Хартії ООН, по-друге - це би цілковито суперечило нашим державним і національним інтересам та нашій політиці збереження територіальної цілісності, суверенітету й принципів непорушності кордону", - зазначив Нікола Селакович.
Сербія, як відомо, категорично відмовляється визнати незалежність Косова.
Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив, що спроба Заходу виключити РФ з Ради безпеки ООН стала би "руйнуванням міжнародного порядку". Також Белград виступає проти покарання Росії санкціями.