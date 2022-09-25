Cербія не визнаватиме "референдуми" на окупованих територіях

Сербія, попри свою прихильність до Росії, не визнаватиме псевдореферендуми, організовані РФ на окупованих територіях півдня й сходу України.

Як повідомляє РТС, про це сказав міністр закордонних справ Нікола Селакович, пише "Європейська правда".

На запитання ЗМІ про "референдуми" Селакович сказав, що Сербія, з огляду на принципи міжнародного права та власні інтереси, не може визнати їхні результати.

"По-перше, ми принципово дотримуємося принципів міжнародного права й Хартії ООН, по-друге - це би цілковито суперечило нашим державним і національним інтересам та нашій політиці збереження територіальної цілісності, суверенітету й принципів непорушності кордону", - зазначив Нікола Селакович.

Сербія, як відомо, категорично відмовляється визнати незалежність Косова.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив, що спроба Заходу виключити РФ з Ради безпеки ООН стала би "руйнуванням міжнародного порядку". Також Белград виступає проти покарання Росії санкціями.