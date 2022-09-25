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Сербия не признает российские "референдумы" на оккупированных территориях

"Европейская правда"Воскресенье, 25 сентября 2022, 17:52
Сербия не признает российские референдумы на оккупированных территориях
флаг Сербии, фото pixabay

Сербия, несмотря на дружественную к России позицию, не будет признавать псевдореферендумы, организованные РФ на оккупированных территориях юга и востока Украины.

Как сообщает РТС, об этом сказал министр иностранных дел Никола Селакович, пишет "Европейская правда".

На вопрос СМИ о "референдумах" Селакович сказал, что Сербия, исходя из принципов международного права и собственных интересов, не может признать их результаты.

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"Во-первых, мы принципиально придерживаемся принципов международного права и Хартии ООН, во-вторых - это полностью противоречило бы нашим государственным и национальным интересам и нашей политике сохранения территориальной целостности, суверенитета и принципов нерушимости границ", - отметил Никола Селакович.

Сербия, как известно, категорически отказывается признать независимость Косово.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что попытка Запада исключить РФ из Совбеза ООН стала бы "разрушением международного порядка". Также Белград выступает против наказания России санкциями.

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Темы: Сербияреферендумоккупация
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