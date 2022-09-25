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Німеччина пропонує заборонити громадянам ЄС обіймати посади в російських держкомпаніях - ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 25 вересня 2022, 18:18
Німеччина пропонує заборонити громадянам ЄС обіймати посади в російських держкомпаніях - ЗМІ
ШРЕДЕР ПІД ЧАС ЗУСТРІЧІ З ПУТІНИМ, ФОТО: GETTY IMAGES

Німеччина пропонує країнам Євросоюзу заборонити своїм громадянам обіймати посади у керівництві російських державних компаній - вочевидь, зробивши висновки з прикладу колишнього канцлера Герхарда Шредера.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на Süddeutche Zeitung.

У розпорядженні редакції, як зазначають, опинився документ, де окреслюються пропозиції Берліна для наступного пакета санкцій проти Росії за війну. 

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Серед іншого, у ньому пропонують, щоб країни ЄС заборонили своїм громадянам обіймати посади у виконавчих органах чи наглядових радах російських державних компаній, з аргументацією, що це "стратегічна корупція".  

Видання у своєму матеріалі зауважує, що залучення європейців, зокрема колишніх політиків - як ексканцлер Шредер - на високооплачувані посади в державних компаніях роками було складовою політики Кремля для закріплення політичного впливу в країнах ЄС. 

Нагадаємо, колишній лідер Німеччини Герхард Шредер засудив вторгнення Росії, але не критикував Путіна. Ця позиція викликала різкий осуд з боку всього політичного спектра Німеччини.

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Він також продовжував обіймати прибуткові посади в російських енергетичних гігантах, поки громадський і політичний тиск не змусив його відмовитися від них.

Теми: НімеччинаРосіябізнес
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