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Германия предлагает запретить гражданам ЕС занимать должности в российских госкомпаниях - СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 25 сентября 2022, 18:18
Германия предлагает запретить гражданам ЕС занимать должности в российских госкомпаниях - СМИ
ШРЕДЕР ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ, ФОТО: GETTY IMAGES

Германия предлагает странам Евросоюза запретить своим гражданам занимать должности в руководстве российских государственных компаний - очевидно, сделав выводы из примера бывшего канцлера Герхарда Шредера.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на Süddeutche Zeitung.

В распоряжении редакции, как отмечают, оказался документ c предложениями Берлина для следующего пакета санкций против России за войну. 

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Среди прочего, в нем предлагают, чтобы страны ЕС запретили своим гражданам занимать должности в исполнительных органах или наблюдательных советах российских государственных компаний, с аргументацией, что это "стратегическая коррупция". 

Издание в своем материале отмечает, что привлечение европейцев, в частности бывших политиков - как экс-канцлер Шрёдер - на высокооплачиваемые должности в государственных компаниях годами было составляющей политики Кремля для закрепления политического влияния в странах ЕС. 

Напомним, бывший лидер Германии Герхард Шрёдер осудил вторжение России, но не критиковал Путина. Эта позиция вызвала резкое осуждение со стороны всего политического спектра Германии.

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Он также продолжал занимать прибыльные должности в российских энергетических гигантах, пока общественное и политическое давление не заставило его отказаться от них.

Темы: ГерманияРосcиябизнес
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