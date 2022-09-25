Германия предлагает запретить гражданам ЕС занимать должности в российских госкомпаниях - СМИ

ШРЕДЕР ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ, ФОТО: GETTY IMAGES

Германия предлагает странам Евросоюза запретить своим гражданам занимать должности в руководстве российских государственных компаний - очевидно, сделав выводы из примера бывшего канцлера Герхарда Шредера.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на Süddeutche Zeitung.

В распоряжении редакции, как отмечают, оказался документ c предложениями Берлина для следующего пакета санкций против России за войну.

Среди прочего, в нем предлагают, чтобы страны ЕС запретили своим гражданам занимать должности в исполнительных органах или наблюдательных советах российских государственных компаний, с аргументацией, что это "стратегическая коррупция".

Издание в своем материале отмечает, что привлечение европейцев, в частности бывших политиков - как экс-канцлер Шрёдер - на высокооплачиваемые должности в государственных компаниях годами было составляющей политики Кремля для закрепления политического влияния в странах ЕС.

Напомним, бывший лидер Германии Герхард Шрёдер осудил вторжение России, но не критиковал Путина. Эта позиция вызвала резкое осуждение со стороны всего политического спектра Германии.

Он также продолжал занимать прибыльные должности в российских энергетических гигантах, пока общественное и политическое давление не заставило его отказаться от них.