Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Германия предлагает запретить гражданам ЕС занимать должности в российских госкомпаниях - СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 25 сентября 2022, 18:18
ШРЕДЕР ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ, ФОТО: GETTY IMAGES

Германия предлагает странам Евросоюза запретить своим гражданам занимать должности в руководстве российских государственных компаний - очевидно, сделав выводы из примера бывшего канцлера Герхарда Шредера.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на Süddeutche Zeitung.

В распоряжении редакции, как отмечают, оказался документ c предложениями Берлина для следующего пакета санкций против России за войну. 

Среди прочего, в нем предлагают, чтобы страны ЕС запретили своим гражданам занимать должности в исполнительных органах или наблюдательных советах российских государственных компаний, с аргументацией, что это "стратегическая коррупция". 

Издание в своем материале отмечает, что привлечение европейцев, в частности бывших политиков - как экс-канцлер Шрёдер - на высокооплачиваемые должности в государственных компаниях годами было составляющей политики Кремля для закрепления политического влияния в странах ЕС. 

Напомним, бывший лидер Германии Герхард Шрёдер осудил вторжение России, но не критиковал Путина. Эта позиция вызвала резкое осуждение со стороны всего политического спектра Германии.

Он также продолжал занимать прибыльные должности в российских энергетических гигантах, пока общественное и политическое давление не заставило его отказаться от них.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГерманияРосcиябизнес
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Путин даже не пытался подготовить население России к войне и мобилизации

РФ использует мобилизацию для уничтожения коренных народов Крыма, Кавказа и Сибири – Зеленский

видеоМахачкала: на акции против мобилизации столкновения, протестующие отбивают задержанных

Кирилл заявил, что смерть на войне против Украины "смывает все грехи"

Еще в трех регионах России подожгли военкоматы - СМИ

видеоВ Дагестане вспыхнули протесты против мобилизации, полиция начала стрелять

Все новости...
Германия
В Германии столкнулись два спортивных самолета, пилоты погибли
В немецкой оппозиции призывают не спешить с предоставлением убежища уклонистам из России
Стало известно имя нового посла Украины в Германии
Последние новости
07:47
фотоРФ запустила ракеты по Запорожской области, есть разрушения
07:37
В Латвию для учений доставят ракетные системы HIMARS
07:11
Сводка Генштаба: РФ закрыла Ростовскую область на въезд и выезд
06:55
Одесская область: Россияне попали дронами в военный объект, сдетонировали боеприпасы
06:00
Япония запретила ввозить в Россию связанные с химическим оружием товары
05:09
Украинцы перехитрили Путина — Трасс
04:16
ISW: Путин даже не пытался подготовить население России к войне и мобилизации
03:27
Махачкала: Полиция задержала более сотни протестующих на акциях против мобилизации
02:40
Блинкен: У США есть план действий, если РФ применит ядерное оружие
01:59
ОК "Юг": ВСУ уничтожили пять российских складов и три танка
Все новости...