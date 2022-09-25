Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ відбили атаки біля 7 населених пунктів, уражено 6 складів окупантів – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоНеділя, 25 вересня 2022, 18:39
ЗСУ відбили атаки біля 7 населених пунктів, уражено 6 складів окупантів – зведення Генштабу
розбита техніка окупантів, фото Генштабу ЗСУ

Українські військові у неділю відбили атаки окупантів біля населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка.

Реклама:

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 8 окремих важливих цілей.

Генштаб також повідомляє, що українські артилеристи протягом 24 вересня в результаті вогневого впливу по об’єктах противника на тимчасово захопленій території Запорізької області знищили близько 10 одиниць озброєння та військової техніки в районі населеного пункту Гуляйполе, а також один ЗРК С-300 зі складом боєприпасів поблизу міста Токмак.

ВІДЕО ДНЯ

За добу окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Куп’янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса.

У неділю противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ;
  • на Краматорському напрямку – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб та Озерне;
  • на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповка, Юр’ївка, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Веселе та Верхньокам’янське;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Парасковіївка.
  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір’я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське.
  • На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 38 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Зокрема, Нововознесенське, Архангельське, Сухий Ставок, Первомайське, Марганець та Нікополь.

З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив до 60 вильотів БпЛА.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Генштаб
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Захисники знищили ще 530 окупантів і 14 танків ворога
Останні новини
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
Усі новини...
Реклама: