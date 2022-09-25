ЗСУ відбили атаки біля 7 населених пунктів, уражено 6 складів окупантів – зведення Генштабу

Українські військові у неділю відбили атаки окупантів біля населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 8 окремих важливих цілей.

Генштаб також повідомляє, що українські артилеристи протягом 24 вересня в результаті вогневого впливу по об’єктах противника на тимчасово захопленій території Запорізької області знищили близько 10 одиниць озброєння та військової техніки в районі населеного пункту Гуляйполе, а також один ЗРК С-300 зі складом боєприпасів поблизу міста Токмак.

За добу окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Куп’янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса.

У неділю противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області;

напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ;

напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб та Озерне;

напрямку – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб та Озерне; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповка, Юр’ївка, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Веселе та Верхньокам’янське;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Парасковіївка.

напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Парасковіївка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір’я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське.

та напрямках обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір’я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське. На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 38 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Зокрема, Нововознесенське, Архангельське, Сухий Ставок, Первомайське, Марганець та Нікополь.

З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив до 60 вильотів БпЛА.