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ВСУ отбили атаки возле 7 населенных пунктов, поражено 6 складов оккупантов – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 18:39
ВСУ отбили атаки возле 7 населенных пунктов, поражено 6 складов оккупантов – сводка Генштаба
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

Украинские военные в воскресенье отбили атаки оккупантов возле населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское и Павловка.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: В течение суток подразделения Сил обороны отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское и Павловка.

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Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны Украины нанесла 21 удар. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили 2 БпЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 6 пунктов управления, 11 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 8 отдельных важных целей.

Генштаб также сообщает, что украинские артиллеристы в течение 24 сентября в результате огневого воздействия по объектам противника на временно захваченной территории Запорожской области уничтожили около 10 единиц вооружения и военной техники в районе населенного пункта Гуляйполе, а также один ЗРК С-300 со складом боеприпасов вблизи города Токмак.

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За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От вражеского огня пострадали более 35 населенных пунктов. Среди них Купянск, Белогоровка, Спирное, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка, Павловка, Запорожье, Владимировское, Очаков, Николаев, Миролюбовка, Нововознесенское, Сухой Ставок и Одесса.

В воскресенье противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

  • на Северском направлении - в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области и Бачевск, Шалыгино и Середина Буда Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелечья, Гурьев Казачок, Стогнии, Уды, Ветеринарное и Купянск;
  • на Краматорском направлении - Славянск, Коровий Яр, Богородичное, Яровая, Пришиб и Озерное;
  • на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Опытное, Яковлевка, Нью-Йорк, Майорск, Нелиповка, Юрьевка, Выемка, Белогоровка, Раздоловка, Спирное, Веселое и Верхнекаменское;
  • на Авдеевском направлении - Авдеевка, Опытное, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка и Парасковиевка.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Новомайорское, Времевка, Павловка, Зализнычное, Шевченко, Белогорье, Полтавка, Новоселка, Новополь, Темировка, Временка, Червоне и Ольговское.
  • На Южнобугском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 38 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения. В частности, Нововознесенское, Архангельское, Сухой Ставок, Первомайское, Марганец и Никополь.

С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил до 60 вылетов БПЛА.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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