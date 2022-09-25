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Прем’єрка Британії закликала союзників не послаблювати позицію щодо України

"Європейська правда"Неділя, 25 вересня 2022, 19:24
Прем’єрка Британії закликала союзників не послаблювати позицію щодо України
Ліз Трасс, фото Getty Images

Прем’єрка Британії Ліз Трасс закликала союзників зберігати рішучу підтримку України й не підаватися на "бряцання зброєю" від президента РФ Владіміра Путіна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Гадаю, він (Путін) недооцінив силу реакції вільного світу… Ми маємо не слухати його бряцання зброєю і вдавані погрози. Що справді треба робити - це продовжувати накладати на Росію санкції і підтримувати Україну", - заявила вона в інтерв’ю CNN 25 вересня. 

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Цього тижня Ліз Трасс у Нью-Йорку вперше зустрілася з президентами США та Франції у ролі прем’єрки Британії. 

У своїй промові на засіданні Генасамблеї ООН вона наголосила, що ядерний шантаж Путіна не спрацює, а також закликала демократичні країни проявляти рішучість у протистоянні з автократичними режимами. 

Теми: Велика БританіявійнаПутін
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