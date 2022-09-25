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Премьер Британии призвала союзников не ослаблять позицию в поддержке Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 25 сентября 2022, 19:24
Лиз Трасс, фото Getty Images

Премьер Британии Лиз Трасс призвала союзников сохранять решительную поддержку Украины и не поддаваться на "бряцание оружием" от президента РФ Владимира Путина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Думаю, он (Путин) недооценил силу реакции свободного мира... Мы не должны слушать его бряцание оружием и мнимые угрозы. Что действительно надо делать - это продолжать накладывать на Россию санкции и поддерживать Украину", - заявила она в интервью CNN 25 сентября. 

На этой неделе Лиз Трасс в Нью-Йорке впервые встретилась с президентами США и Франции в качестве премьера Великобритании. 

В своей речи на заседании Генассамблеи ООН она подчеркнула, что ядерный шантаж Путина не сработает, а также призвала демократические страны проявлять решимость в противостоянии с автократическими режимами. 

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Темы: ВеликобританиявойнаПутин
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