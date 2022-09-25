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США попередили Кремль про "катастрофічні" наслідки за застосування ядерної зброї - Білий дім

"Європейська правда"Неділя, 25 вересня 2022, 19:45
Джейк Салліван, фото Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена непублічно попередила Кремль про те, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні проти України буде мати "катастрофічні наслідки" для Росії.

Як повідомляє Bloomberg, про це сказав у телеефірі радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, пише "Європейська правда".

Салліван зазначив, що останні ядерні погрози Путіна "варто сприймати вкрай серйозно".  

"Ми донесли до Кремля - приватно, на дуже високому рівні - що будь-яке застосування ядерної зброї буде мати для Росії катастрофічні наслідки, що США та наші союзники дадуть рішучу відповідь. І ми дуже чітко й детально пояснили, які наслідки це може мати", - сказав він. 

Салліван додав, що США у тому числі публічно заявили про готовність рішуче відреагувати та продовжувати підтримку України, у тому числі у її спробах повернути загарбані Росією території. 

Раніше Washington Post з посиланням на свої джерела повідомляли, що Вашингтон вже кілька місяців попереджає Росію про наслідки у разі застосування ядерної зброї. 

Про можливі сценарії реагування Заходу читайте у статті "ЄвроПравди" Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні

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Теми: СШАРосіяядерна зброявійна
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