Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

США предупредили Кремль о "катастрофических" последствиях за применение ядерного оружия

"Европейская правда"Воскресенье, 25 сентября 2022, 19:45
Джейк Салливан, фото Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена непублично предупредила Кремль о том, что любое применение ядерного оружия в войне против Украины будет иметь "катастрофические последствия" для России.

Как сообщает Bloomberg, об этом сказал в телеэфире советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, пишет "Европейская правда".

Салливан отметил, что последние ядерные угрозы Путина "стоит воспринимать крайне серьезно".  

"Мы донесли до Кремля - частным образом, на очень высоком уровне - что любое применение ядерного оружия будет иметь для России катастрофические последствия, что США и наши союзники дадут решительный ответ. И мы очень четко и подробно объяснили, какие последствия это может иметь", - сказал он. 

Салливан добавил, что США в том числе публично заявили о готовности решительно отреагировать и продолжат поддержку Украины, в том числе в её попытках вернуть захваченные Россией территории. 

Ранее Washington Post со ссылкой на свои источники сообщали, что Вашингтон уже несколько месяцев предупреждает Россию о последствиях в случае применения ядерного оружия. 

О возможных сценариях реагирования Запада читайте в статье "ЕвроПравды" Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАРосcияядерное оружиевойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Путин даже не пытался подготовить население России к войне и мобилизации

РФ использует мобилизацию для уничтожения коренных народов Крыма, Кавказа и Сибири – Зеленский

видеоМахачкала: на акции против мобилизации столкновения, протестующие отбивают задержанных

Кирилл заявил, что смерть на войне против Украины "смывает все грехи"

Еще в трех регионах России подожгли военкоматы - СМИ

видеоВ Дагестане вспыхнули протесты против мобилизации, полиция начала стрелять

Все новости...
США
В Конгрессе США призывают Байдена инициировать исключение РФ из Совбеза ООН
Блинкен предупредил Китай о "последствиях" в случае помощи России
США пригрозили России тяжелыми и быстрыми санкциями в случае аннексии
Последние новости
09:25
Президент Финляндии сомневается, что Путин примет "какое бы то ни было поражение" в Украине
09:24
Цены на нефть снижаются из-за опасений рецессии
09:23
Россияне за сутки потеряли 15 танков, 4 вертолета и 500 военных
09:22
В Дублине тысячи людей протестовали против роста стоимости жизни
09:05
видеоГлаву призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области РФ
08:44
Мобилизованных в РФ могут отправить на фронт с минимальной подготовкой – разведка Британии
08:40
В Латвию для учений доставят ракетные системы HIMARS
08:16
Россияне всю ночь поливали огнем район Никополя
07:47
фотоРФ запустила ракеты по Запорожской области, есть разрушения
07:37
В Латвию для учений доставят ракетные системы HIMARS
Все новости...