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США предупредили Кремль о "катастрофических" последствиях за применение ядерного оружия

"Европейская правда"Воскресенье, 25 сентября 2022, 19:45
США предупредили Кремль о катастрофических последствиях за применение ядерного оружия
Джейк Салливан, фото Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена непублично предупредила Кремль о том, что любое применение ядерного оружия в войне против Украины будет иметь "катастрофические последствия" для России.

Как сообщает Bloomberg, об этом сказал в телеэфире советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, пишет "Европейская правда".

Салливан отметил, что последние ядерные угрозы Путина "стоит воспринимать крайне серьезно".  

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"Мы донесли до Кремля - частным образом, на очень высоком уровне - что любое применение ядерного оружия будет иметь для России катастрофические последствия, что США и наши союзники дадут решительный ответ. И мы очень четко и подробно объяснили, какие последствия это может иметь", - сказал он. 

Салливан добавил, что США в том числе публично заявили о готовности решительно отреагировать и продолжат поддержку Украины, в том числе в её попытках вернуть захваченные Россией территории. 

Ранее Washington Post со ссылкой на свои источники сообщали, что Вашингтон уже несколько месяцев предупреждает Россию о последствиях в случае применения ядерного оружия. 

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О возможных сценариях реагирования Запада читайте в статье "ЕвроПравды" Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине

Темы: СШАРосcияядерное оружиевойна
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