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"Не думаю, що він блефує": Зеленський про ядерні погрози Путіна

"Європейська правда"Неділя, 25 вересня 2022, 21:34
Не думаю, що він блефує: Зеленський про ядерні погрози Путіна
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що президент РФ Владімір Путін "блефує", коли натякає на застосування ядерної зброї. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він cказав в ефірі американського CBS

Ведуча запитала Зеленського, чи вважає він блефом ядерні погрози Путіна. 

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"Дивіться, можливо, вчора це був блеф. Але зараз це може бути і реальністю. Що таке сучасне застосування ядерної зброї, чи ядерний шантаж? Вони обрали ціллю й окупували нашу АЕС та місто Енергодар. Там шість блоків… Це як шість Чорнобильських блоків. Кілька днів тому вони почали обстрілювати іншу, Південноукраїнську АЕС. Снаряд впав за 300 метрів від станції, у будівлі повилітали вікна й двері. Він хоче залякати увесь світ. Не думаю, що він блефує. Думаю, світ стримує цю загрозу.  Ми маємо продовжувати тиснути на нього і не дати йому продовжувати", - відповів Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, радник з нацбезпеки США Джейк Салліван повідомив, що Білий дім вже попередив Кремль про "катастрофічні" наслідки для РФ у разі застосування ядерної зброї. 

Про можливі сценарії реагування Заходу читайте у статті "ЄвроПравди" Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні

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Теми: ЗеленськийПутінядерна зброя
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