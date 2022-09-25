"Не думаю, что он блефует": Зеленский о ядерных угрозах Путина

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что президент РФ Владимир Путин "блефует", когда намекает на применение ядерного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире американского CBS.

Ведущая спросила Зеленского, считает ли он блефом ядерные угрозы Путина.

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"Смотрите, возможно, вчера это был блеф. Но сейчас это может быть и реальностью. Что такое современное применение ядерного оружия, или ядерный шантаж? Они выбрали целью и оккупировали нашу АЭС и город Энергодар. Там шесть блоков... Это как шесть Чернобыльских блоков. Несколько дней назад они начали обстреливать другую, Южноукраинскую АЭС. Снаряд упал в 300 метрах от станции, в здании повылетали окна и двери. Он хочет запугать весь мир. Не думаю, что он блефует. Думаю, мир сдерживает эту угрозу. Мы должны продолжать давить на него и не дать ему продолжать", - ответил Владимир Зеленский.

Напомним, советник по нацбезопасности США Джейк Салливан сообщил, что Белый дом уже предупредил Кремль о "катастрофических" последствиях для РФ в случае применения ядерного оружия.

О возможных сценариях реагирования Запада читайте в статье "ЕвроПравды" Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине