На кількох напрямках фронту маємо позитивні результати – президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має позитивні результати на кількох напрямках фронту.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту загальною довжиною понад 2000 кілометрів.

Це – Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках маємо позитивні результати".

Деталі: Зеленський, підкреслив, що "хоч би що відбувалося цього тижня в Росії, хоч би які кроки планувала держава-терорист, політичні чи військові, завдання України не можуть змінитися: ми воюємо за життя і свободу для всіх українців".