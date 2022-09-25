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На кількох напрямках фронту маємо позитивні результати – президент

Катерина ТищенкоНеділя, 25 вересня 2022, 23:47
На кількох напрямках фронту маємо позитивні результати – президент
Володимир Зеленський, фото з Facebook

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має позитивні результати на кількох напрямках фронту.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту загальною довжиною понад 2000 кілометрів.

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Це – Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках маємо позитивні результати".

Деталі: Зеленський, підкреслив, що "хоч би що відбувалося цього тижня в Росії, хоч би які кроки планувала держава-терорист, політичні чи військові, завдання України не можуть змінитися: ми воюємо за життя і свободу для всіх українців".

Теми: Зеленськийвійна
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