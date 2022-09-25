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На нескольких направлениях фронта имеем положительные результаты – президент

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 сентября 2022, 23:47
На нескольких направлениях фронта имеем положительные результаты – президент
Владимир Зеленский, фото из Facebook

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет положительные результаты на нескольких направлениях фронта.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Жесткие боевые действия происходят на многих участках фронта общей протяженностью более 2000 километров.

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Это – Донецкая область, это наша Харьковщина, Херсонщина, а также Николаевская и Запорожская области. На нескольких направлениях имеем положительные результаты".

Детали: Зеленский подчеркнул, что "что бы ни происходило на этой неделе в России, какие бы шаги ни планировало государство-террорист, политические или военные, задачи Украины не могут измениться: мы воюем за жизнь и свободу для всех украинцев".

Темы: Зеленскийвойна
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