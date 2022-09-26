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Стефанішина: 1,5 мільйона українців не можуть повернутися додому з РФ

"Українська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 00:40
ФОТО: GETTY

Близько 1,5 млн українців, більшість з яких - жінки та діти, наразі перебувають у Росії без можливості повернутись додому, а рідні не можуть встановити з ними зв'язок.

Джерело: віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час заходу на полях  Генасамблеї ООН

Дослівно: "Особливу увагу під час заходу приділили питанню насильницької депортації українців з тимчасово окупованих територій України до росії. Віце-прем'єр-міністр наголосила, що близько 1,5 мільйона громадян, більшість з яких - жінки та діти, наразі перебувають на території Російської Федерації без можливості повернутись додому, а їхні рідні - встановити з ними зв'язок".

Деталі: Стефанішина  додала, що зараз як ніколи важливо використати всі міжнародні інструменти захисту прав людини й подвоїти зусилля, аби не допустити насильницької експлуатації українців.

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Теми: війнадепортація Росія
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