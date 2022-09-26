Стефанишина: 1,5 миллиона украинцев не могут вернуться домой из РФ

Около 1,5 млн украинцев, большинство из которых - женщины и дети, сейчас находятся в России без возможности вернуться домой, а родные не могут установить с ними связь.

Источник: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время мероприятия на полях Генассамблеи ООН

Дословно: "Особое внимание во время мероприятия уделили вопросу насильственной депортации украинцев с временно оккупированных территорий Украины в Россию. Вице-премьер-министр отметила, что около 1,5 миллиона граждан, большинство из которых - женщины и дети, сейчас находятся на территории Российской Федерации без возможности вернуться домой, а их родные - установить с ними связь".

Детали: Стефанишина добавила, что сейчас как никогда важно использовать все международные инструменты защиты прав человека и удвоить усилия, чтобы не допустить насильственной эксплуатации украинцев.