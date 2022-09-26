Одещина: Росіяни влучили дронами у військовий об'єкт, здетонували боєприпаси
Росіяни атакували дронами Одеську область: два влучили в об'єкт військової інфраструктури, здетонували боєприпаси і спалахнула масштабна пожежа.
Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергії Братчук, Повітряне командування "Південь"
Дослівно: "Вночі ворог знову атакував Одещину.
Один дрон знищений силами Протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури. Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів, організовано евакуацію цивільного населення".
Деталі: Попередньо, за даними ОК "Південь", постраждалих немає.
Триває боротьба з пожежею.
Оновлено: Повітряне командування "Південь" уточнює, що це сталося близько 02.00 години. Знищено один дрон "Shahed-136, два влучили в об'єкт військової інфраструктури.
Дослівно: "Загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе залишається актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованого суходолу, тож дії за сигналами тривого мають бути чіткими і швидкими. Не наражайте себе на небезпеку".