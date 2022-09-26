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Одещина: Росіяни влучили дронами у військовий об'єкт, здетонували боєприпаси

Анастасія КалатурПонеділок, 26 вересня 2022, 06:55
Одещина: Росіяни влучили дронами у військовий об'єкт, здетонували боєприпаси
ФОТО: GETTY

Росіяни атакували дронами Одеську область: два влучили в об'єкт військової інфраструктури, здетонували боєприпаси і спалахнула масштабна пожежа.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергії Братчук, Повітряне командування "Південь"

Дослівно: "Вночі ворог знову атакував Одещину.

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Один дрон знищений силами Протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури. Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів, організовано евакуацію цивільного населення".

Деталі: Попередньо, за даними ОК "Південь", постраждалих немає.

Триває боротьба з пожежею.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Повітряне командування "Південь" уточнює, що  це сталося  близько 02.00 години. Знищено один дрон "Shahed-136, два влучили в об'єкт військової інфраструктури.

Дослівно: "Загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе залишається актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованого суходолу, тож дії за сигналами тривого мають бути чіткими і швидкими. Не наражайте себе на небезпеку".

Теми: війнаОдеська областьРосія
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