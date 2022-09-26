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Одесская область: Россияне попали дронами в военный объект, сдетонировали боеприпасы

Анастасия КалатурПонедельник, 26 сентября 2022, 06:55
Одесская область: Россияне попали дронами в военный объект, сдетонировали боеприпасы
ФОТО: GETTY

Россияне атаковали дронами Одесскую область: два попали в объект военной инфраструктуры, сдетонировали боеприпасы и вспыхнул масштабный пожар.

Источник: спикер Одесской военной администрации Сергея Братчук, Воздушное командование "Юг" 

Дословно: "Ночью враг снова атаковал Одесскую область.

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Один дрон уничтожен силами противовоздушной обороны. Два попали в объект военной инфраструктуры. Вследствие масштабного пожара и детонации боеприпасов, организована эвакуация гражданского населения".

Детали: Предварительно, по данным ОК "Юг", пострадавших нет.

Продолжается борьба с пожаром.

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Обновлено: Воздушное командование "Юг" уточняет, что это произошло около 02.00 часов. Уничтожен один дрон "Shahed-136, два попали в объект военной инфраструктуры.

Дословно: "Угроза ракетных ударов и запуска дронов-камикадзе остается актуальной и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной суши, поэтому действия по сигналам тревоги должны быть четкими и быстрыми. Не подвергайте себя опасности".

Темы: войнаОдесская областьРосcия
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