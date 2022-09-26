Росія закрила Ростовську область на в’їзд та виїзд – Генштаб ЗСУ

У зв’язку з оголошенням мобілізації Ростовська область РФ закрита на в’їзд та виїзд.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Особам, що знаходяться не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись.

Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти - зокрема, це теплий одяг.

З 24 вересня на базі автомобільного батальйону чорноморського флоту у Севастополі почалася підготовка відмобілізованих.

У Сватовому Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли 18 років. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин.

У населених пунктах Запорізькій області окупанти здійснюють поквартирні обходи, примушуючи місцевих до участі в так званому "референдумі". Такі обходи мають на меті і виявлення чоловіків. Те саме ворог робить і в населених пунктах Луганщини.

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За минулу добу, противник завдав 5 ракетних та 12 авіаударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв 4 ударних БпЛА для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Це, зокрема, Куп’янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Кам’янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Олександрівка Сумської області;

– в районі населеного пункту Олександрівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Одноробівка, Ветеринарне, Гатище, Кам’янка, Голубівка та Сенькове;

– в районах населених пунктів Стрілеча, Одноробівка, Ветеринарне, Гатище, Кам’янка, Голубівка та Сенькове; на Краматорському напрямку – Новоселівка, Щурове, Сіверськ, Григорівка, Білогорівка, Закітне, Діброва, Верхньокам’янське, Веселе, Роздолівка, Озерне та Спірне;

– Новоселівка, Щурове, Сіверськ, Григорівка, Білогорівка, Закітне, Діброва, Верхньокам’янське, Веселе, Роздолівка, Озерне та Спірне; на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Кліщівка, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ, Неліповка, Виїмка та Білогорівка;

– Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Кліщівка, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ, Неліповка, Виїмка та Білогорівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське, Новомихайлівка і Парасковіївка.

– Авдіївка, Опитне, Первомайське, Новомихайлівка і Парасковіївка. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали 18 населених пунктів. Серед них Єгорівка, Павлівка, Залізничне, Новоандріївка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Успенівка, Новосілка, Времівка та Червоне.

обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали 18 населених пунктів. Серед них Єгорівка, Павлівка, Залізничне, Новоандріївка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Успенівка, Новосілка, Времівка та Червоне. на Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 27 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Підтверджено влучання 24 вересня по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах Херсона. Попередньо противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюються.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Наша авіація завдала 33 удари. Уражено 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи ППО знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА противника.

Ракетні війська і артилерія уразили 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, 9 окремих важливих цілей.