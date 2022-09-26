Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Росія закрила Ростовську область на в’їзд та виїзд – Генштаб ЗСУ

Анастасія КалатурПонеділок, 26 вересня 2022, 07:11
ФОТО: GETTY

У зв’язку з оголошенням мобілізації Ростовська область РФ закрита на в’їзд та виїзд.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Особам, що знаходяться не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись.

Особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти - зокрема, це теплий одяг.

З 24 вересня на базі автомобільного батальйону чорноморського флоту у Севастополі почалася підготовка відмобілізованих.

У Сватовому Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли 18 років. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин.

У населених пунктах Запорізькій області  окупанти здійснюють поквартирні обходи, примушуючи місцевих   до участі в так званому "референдумі". Такі обходи мають на меті і виявлення чоловіків. Те саме ворог робить і в населених пунктах Луганщини.

ВІДЕО ДНЯ

За минулу добу, противник завдав 5 ракетних та 12 авіаударів, здійснив понад 83 обстріли з РСЗВ. Також ворог задіяв 4 ударних БпЛА для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Це, зокрема, Куп’янськ, Краматорськ, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Кам’янка, Курахове, Павлівка, Запоріжжя, Нікополь, Очаків, Миколаїв та Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Олександрівка Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Одноробівка, Ветеринарне, Гатище, Кам’янка, Голубівка та Сенькове;
  • на Краматорському напрямку – Новоселівка, Щурове, Сіверськ, Григорівка, Білогорівка, Закітне, Діброва, Верхньокам’янське, Веселе, Роздолівка, Озерне та Спірне;
  • на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Кліщівка, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ, Неліповка, Виїмка та Білогорівка;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське, Новомихайлівка і Парасковіївка.
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали 18 населених пунктів. Серед них Єгорівка, Павлівка, Залізничне, Новоандріївка, Гуляйпільське, Гуляйполе, Успенівка, Новосілка, Времівка та Червоне.
  • на Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 27 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Підтверджено влучання 24 вересня по району зосередження ворожої техніки на території промислової зони в межах Херсона. Попередньо противник втратив до 10 одиниць військової техніки, втрати в особовому складі уточнюються.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

Наша авіація завдала 33 удари. Уражено 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи ППО знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА противника.

Ракетні війська і артилерія уразили 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, 9 окремих важливих цілей.

Теми: війнаРосіяГенштаб
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Конгрес США попередньо погодив виділення Україні додаткових $12 млрд допомоги

Британія перша запровадила санкції проти РФ через псевдореферендуми

оновленоУ Росії відкрили стрілянину в школі: кількість загиблих зросла до 15

відео, фотоСБУ "розколола" полоненого росіянина, який розстріляв цивільного у Бучі

Тимошенко судиться з МЗС через дипломатичний паспорт

Путін хоче, щоб Захід поважав Росію

Усі новини...
війна
Обстріли Миколаївщини: окупанти вдарили по промзоні міста та селу Христофорівка
Президент Фінляндії сумнівається, що Путін прийме "будь-яку поразку" в Україні
Росіяни за добу втратили 15 танків, 4 гелікоптери та 500 військових
Останні новини
20:54
Макрон прилетить до Байдена з державни візитом
20:52
відеоВоїни ССО на Донеччині знищили екіпажі трьох російських "Тигрів"
20:42
фотоФотограф із США створив найчіткіше зображення Юпітера
20:30
Десять країн ЄС наполягатимуть на обмеженні цін на газ – Reuters
20:27
Омбудсмен розповів про умови проживання командирів "Азова" в Туреччині
20:18
Конгрес США попередньо погодив виділення Україні додаткових $12 млрд допомоги
19:49
фотоРосіяни обстріляли центр Краматорська, є поранені
19:39
Міноборони РФ запевняє, що не обмежуватиме пересування росіян під час мобілізації
19:18
Молдова не може покладатися лише на нейтральний статус - радник Санду
19:14
Світові запаси зерна через посухи і війну в Україні зменшились до мінімуму за десятиліття – Reuters
Усі новини...