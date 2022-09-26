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Россия закрыла Ростовскую область на въезд и выезд – Генштаб ВСУ

Анастасия КалатурПонедельник, 26 сентября 2022, 07:11
Россия закрыла Ростовскую область на въезд и выезд – Генштаб ВСУ
ФОТО: GETTY

В связи с объявлением мобилизации Ростовская область РФ закрыта на въезд и выезд.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Лицам, находящимся не по месту прописки, через родственников, приказано в течение трех суток явиться.

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Личному составу, прибывающему в сборные пункты в Белгородской области, объявляют список, что необходимо приобрести за собственные средства - в частности, это теплая одежда.

С 24 сентября на базе автомобильного батальона черноморского флота в Севастополе началась подготовка отмобилизованных.

В Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, достигшим 18 лет. Отдельных граждан, водителей грузовиков, сразу отправляют в воинские части.

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В населенных пунктах Запорожской области оккупанты осуществляют поквартирные обходы, принуждая местных к участию в так называемом "референдуме". Такие обходы имеют целью и выявление мужчин. То же самое враг делает и в населенных пунктах Луганщины.

За минувшие сутки  противник нанес 5 ракетных и 12 авиаударов, совершил более 83 обстрелов из РСЗО. Также враг задействовал 4 ударных БпЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

От вражеского огня пострадало более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Купянск, Краматорск, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Каменка, Курахово, Павловка, Запорожье, Никополь, Очаков, Николаев и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. На других направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

  • на Северском направлении - в районе населенного пункта Александровка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелечья, Одноробовка, Ветеринарное, Гатище, Каменка, Голубовка и Сеньково;
  • на Краматорском направлении - Новоселовка, Щурово, Северск, Григорьевка, Белогоровка, Закитное, Диброва, Верхнекаменское, Веселое, Раздоловка, Озерное и Спирное;
  • на Бахмутском направлении - Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Клищевка, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск, Нелиповка, Выемка и Белогоровка;
  • на Авдеевском направлении - Авдеевка, Опытное, Первомайское, Новомихайловка и Парасковеевка.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись 18 населенных пунктов. Среди них Егоровка, Павловка, Железнодорожное, Новоандреевка, Гуляйпольское, Гуляйполе, Успеновка, Новоселка, Времовка и Красное.
  • на Южнобугском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 27 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения.

Подтверждено попадание 24 сентября по району сосредоточения вражеской техники на территории промышленной зоны в пределах Херсона. Предварительно противник потерял до 10 единиц военной техники, потери в личном составе уточняются.

Подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка.

Наша авиация нанесла 33 удара. Поражено 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 8 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения ПВО уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, 9 отдельных важных целей.

Темы: войнаРосcияГенштаб
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