РФ запустила ракети по Запорізькій області, є руйнування
Понеділок, 26 вересня 2022, 07:47
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю та по селищу в Запорізькому районі.
Джерело: голова ОВА Запорізької області Олександр Старух
Дослівно: "Сьогодні ворог завдав ракетного удару по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі.
За попередньою інформацією, постраждалих немає".
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Деталі: Зазначається, що руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури і виникли пожежі.
На місці подій працюють рятувальники та усі відповідні служби.
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