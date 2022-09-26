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РФ запустила ракети по Запорізькій області, є руйнування

Анастасія КалатурПонеділок, 26 вересня 2022, 07:47
ФОТО: t.me/starukhofficial

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю та по селищу в Запорізькому районі.

Джерело: голова ОВА Запорізької області Олександр Старух

Дослівно: "Сьогодні ворог завдав ракетного удару по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає".

Деталі: Зазначається, що руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури і виникли пожежі.

На місці подій працюють рятувальники та усі відповідні служби.

Теми: ЗапоріжжяЗапорізька областьвійнаРосія
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