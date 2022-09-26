Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

РФ запустила ракеты по Запорожской области, есть разрушения

Анастасия КалатурПонедельник, 26 сентября 2022, 07:47
ФОТО: t.me/starukhofficial

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и по поселку в Запорожском районе.

Источник: председатель ОВА Запорожской области Александр Старух

Дословно: "Сегодня враг нанес ракетный удар по областному центру и по поселку в Запорожском районе.

По предварительной информации, пострадавших нет".

Детали: Отмечается, что разрушениям подверглись объекты инфраструктуры и возникли пожары.

На месте событий работают спасатели и все соответствующие службы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗапорожьеЗапорожская областьвойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Конгресс США предварительно согласовал выделение Украине дополнительных $12 млрд помощи

Британия первая ввела санкции против РФ из-за псевдореферендумов

обновленоВ России открыли стрельбу в школе: количество погибших увеличилось до 15

видео, фотоСБУ "расколола" пленного россиянина, который расстрелял гражданского в Буче

Тимошенко судится с МИД из-за дипломатического паспорта

Путин хочет, чтобы Запад уважал Россию

Все новости...
Запорожье
Враг нанес массированный ракетный удар по Запорожью
Силы ПВО сбили ракету над Запорожьем - ОВА
Обстрел Запорожья: количество раненых возросло до 9, люди ночевали в автобусе
Последние новости
20:52
видеоВоины ССО в Донецкой области уничтожили экипажи трех российских "Тигров"
20:42
фотоФотограф из США создал самое четкое изображение Юпитера
20:30
Десять стран ЕС будут настаивать на ограничении цен на газ – Reuters
20:27
Омбудсмен рассказал об условиях проживания командиров "Азова" в Турции
20:18
Конгресс США предварительно согласовал выделение Украине дополнительных $12 млрд помощи
19:49
фотоРоссияне обстреляли центр Краматорска, есть раненые
19:39
Минобороны РФ уверяет, что не будет ограничивать передвижение россиян во время мобилизации
19:18
Молдова не может полагаться только на нейтральный статус – советник Санду
19:14
Мировые запасы зерна из-за засухи и войны в Украине уменьшились до минимума за десятилетие – Reuters
19:09
Хирурги из Волыни достали у женщины из желчного пузыря 81 камень
Все новости...