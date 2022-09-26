РФ запустила ракеты по Запорожской области, есть разрушения

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и по поселку в Запорожском районе.

Источник: председатель ОВА Запорожской области Александр Старух

Дословно: "Сегодня враг нанес ракетный удар по областному центру и по поселку в Запорожском районе.

По предварительной информации, пострадавших нет".

Детали: Отмечается, что разрушениям подверглись объекты инфраструктуры и возникли пожары.

На месте событий работают спасатели и все соответствующие службы.