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РФ запустила ракеты по Запорожской области, есть разрушения

Анастасия КалатурПонедельник, 26 сентября 2022, 07:47
РФ запустила ракеты по Запорожской области, есть разрушения
ФОТО: t.me/starukhofficial

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и по поселку в Запорожском районе.

Источник: председатель ОВА Запорожской области Александр Старух

Дословно: "Сегодня враг нанес ракетный удар по областному центру и по поселку в Запорожском районе.

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По предварительной информации, пострадавших нет".

Детали: Отмечается, что разрушениям подверглись объекты инфраструктуры и возникли пожары.

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На месте событий работают спасатели и все соответствующие службы.

Темы: ЗапорожьеЗапорожская областьвойнаРосcия
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