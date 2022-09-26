РФ запустила ракеты по Запорожской области, есть разрушения
Понедельник, 26 сентября 2022, 07:47
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и по поселку в Запорожском районе.
Источник: председатель ОВА Запорожской области Александр Старух
Дословно: "Сегодня враг нанес ракетный удар по областному центру и по поселку в Запорожском районе.
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По предварительной информации, пострадавших нет".
Детали: Отмечается, что разрушениям подверглись объекты инфраструктуры и возникли пожары.
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На месте событий работают спасатели и все соответствующие службы.