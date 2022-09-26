Росіяни всю ніч поливали вогнем район Нікополя

В ніч на 26 вересня російські війська випустили 130 снарядів по 4 громадах Дніпропетровської області: Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській і Мирівській.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко і голова ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Резніченка: "Росіяни усю ніч накривали Нікопольщину реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією… 9 разів ударили по 4 громадах: Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. У наші міста та села прилетіли майже 130 російських снарядів! Попередньо, люди не постраждали".

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Деталі: По Нікополю вороги поцілили тричі. У місті пошкоджено майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач.

Знову знеструмлені оселі майже 3 000 сімей. Енергетики вже стали до роботи.

У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах наразі проводиться обстеження територій. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

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У Криворізькому районі вночі обстрілів не було.

В інших районах області ніч також минула без атак.