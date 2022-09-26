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Россияне всю ночь поливали огнем район Никополя

Елена РощинаПонедельник, 26 сентября 2022, 08:16
Россияне всю ночь поливали огнем район Никополя
Днепропетровская область, фото Валентина Резниченко

В ночь на 26 сентября российские войска выпустили 130 снарядов по 4 общинам Днепропетровской области: Никопольской, Марганецкой, Красногригорьевской и Мировской.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и глава ВГА Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь Резниченко: "Россияне всю ночь накрывали Никопольщину реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией… 9 раз ударили по 4 общинам: Никопольской, Марганецкой, Красногригорьевской и Мировской. В наши города и села прилетели порядка 130 российских снарядов! Предварительно люди не пострадали".

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Детали: По Никополю враги попали трижды. В городе повреждено около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач.

Вновь обесточены дома почти 3000 семей. Энергетики уже приступили к работе.

В Марганецкой, Красногригоровской и Мировской общинах проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются.

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В Криворожском районе ночью обстрелов не было.

В других районах области ночь также прошла без атак.

Темы: НикопольДнепропетровская областьвойна
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