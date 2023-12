Мобілізованих в РФ можуть кинути на передову з мінімальною підготовкою – розвідка Британії

Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням всього, необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 26 вересня.

Перші групи мобілізованих вже прибувають на бази й видані десятки тисяч повісток.

Як зазначають, на відміну від багатьох армій західного зразка, в РФ першу підготовку новобранці проходять у своїх визначених підрозділах, а не тих чи інших навчальних центрах. "Зазвичай один з батальйонів у кожній російській бригаді залишався в гарнізоні, коли два інші задіяні, і міг надавати інструкторів для підготовки рекрутів чи поповнення. Проте РФ вже кинула багато таких третіх батальйонів в Україну", - зазначає розвідка.

При цьому, багато з мобілізованих роками не тримали зброю в руках.

"Нестача інструкторів та поспіх, з яким Росія почала мобілізацію, дозволяє припускати, що багато з набраних солдатів кинуть на лінію фронту з мінімальною необхідною підготовкою, і вони скоріш за все зазнаватимуть великих втрат", - підсумовують в огляді.

