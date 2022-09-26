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Мобілізованих в РФ можуть кинути на передову з мінімальною підготовкою – розвідка Британії

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 08:44

Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням всього, необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 26 вересня. 

Перші групи мобілізованих вже прибувають на бази й видані десятки тисяч повісток.

Як зазначають, на відміну від багатьох армій західного зразка, в РФ першу підготовку новобранці проходять у своїх визначених підрозділах, а не тих чи інших навчальних центрах. "Зазвичай один з батальйонів у кожній російській бригаді залишався в гарнізоні, коли два інші задіяні, і міг надавати інструкторів для підготовки рекрутів чи поповнення. Проте РФ вже кинула багато таких третіх батальйонів в Україну", - зазначає розвідка. 

При цьому, багато з мобілізованих роками не тримали зброю в руках. 

"Нестача інструкторів та поспіх, з яким Росія почала мобілізацію, дозволяє припускати, що багато з набраних солдатів кинуть на лінію фронту з мінімальною необхідною підготовкою, і вони скоріш за все зазнаватимуть великих втрат", - підсумовують в огляді. 

Напередодні в огляді зазначали, що частину мобілізованих можуть задіяти для посилення підрозділів Росгвардії.

Теми: Росіямобілізаціявійнарозвідка
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