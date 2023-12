Мобилизованных в РФ могут отправить на фронт с минимальной подготовкой – разведка Британии

Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных, и эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине за 26 сентября.

Первые группы мобилизованных уже прибывают на базы, выданы десятки тысяч повесток.

Как отмечают, в отличие от многих армий западного образца, в РФ первую подготовку новобранцы проходят в своих определенных подразделениях, а не тех или иных учебных центрах. "Обычно один из батальонов в каждой российской бригаде оставался в гарнизоне, когда два других задействованы, и мог предоставлять инструкторов для подготовки рекрутов или пополнения. Однако РФ уже бросила много таких третьих батальонов в Украину", - отмечает разведка.

При этом, многие из мобилизованных годами не держали оружие в руках.

"Недостаток инструкторов и спешка, с которой Россия начала мобилизацию, позволяет предполагать, что многих из набранных солдат бросят на линию фронта с минимальной необходимой подготовкой, и они скорее всего будут нести большие потери", - заключают в обзоре.

