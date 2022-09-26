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"Референдум" з автоматами: у Маріуполі окупанти нарахували вже 77% явки – радник мера

Олена РощінаПонеділок, 26 вересня 2022, 09:58
Референдум з автоматами: у Маріуполі окупанти нарахували вже 77% явки – радник мера
Фіктивний "референдум" у Маріуполі, фото з Telegram Петра Анрлющенка

В окупованому росіянами Маріуполі Донецької області за день до завершення псевдореферендуму вже говорять про 77% явки і намагаються змусити людей до "голосування".

Джерело: радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко

Пряма мова: "Маріуполь. Передостанній день циркореферендуму. Донецькі гауляйтери звітують про явку понад 77 відсотка, хоча чому одразу не 102 – таємниця. 

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Сьогодні ще пошуковий день мобільних дільнць під гаслом "спіймай виборця". Саме "вільне волевиявлення" виглядає так. Пошук і примушення. Носій урни автоматом прозоро натякає про наслідки відмови".

Деталі: Скриньки носять по вулицях, також працюють фіктивні "виборчкоми".

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Так званий “референдум” про вступ до РФ, який є незаконним, триватиме до 27 вересня.

24 вересня Маріупольська міська рада повідомляла, що псевдореферендум у Маріуполі проходить без бюлетенів та під дулом автоматів, жодні юридичні процедури не дотримані. 

Столи для "голосування" ставили просто у дворах та скверах. Люди просто писали своє прізвище на білих аркушах. Всюди перебувають військові зі зброєю.

Теми: МаріупольДонецька областьокупаціяреферендум
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