"Референдум" з автоматами: у Маріуполі окупанти нарахували вже 77% явки – радник мера
В окупованому росіянами Маріуполі Донецької області за день до завершення псевдореферендуму вже говорять про 77% явки і намагаються змусити людей до "голосування".
Джерело: радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко
Пряма мова: "Маріуполь. Передостанній день циркореферендуму. Донецькі гауляйтери звітують про явку понад 77 відсотка, хоча чому одразу не 102 – таємниця.
Сьогодні ще пошуковий день мобільних дільнць під гаслом "спіймай виборця". Саме "вільне волевиявлення" виглядає так. Пошук і примушення. Носій урни автоматом прозоро натякає про наслідки відмови".
Деталі: Скриньки носять по вулицях, також працюють фіктивні "виборчкоми".
Так званий “референдум” про вступ до РФ, який є незаконним, триватиме до 27 вересня.
24 вересня Маріупольська міська рада повідомляла, що псевдореферендум у Маріуполі проходить без бюлетенів та під дулом автоматів, жодні юридичні процедури не дотримані.
Столи для "голосування" ставили просто у дворах та скверах. Люди просто писали своє прізвище на білих аркушах. Всюди перебувають військові зі зброєю.