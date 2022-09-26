"Референдум" с автоматами: в Мариуполе оккупанты насчитали уже 77% явки – советник мэра

В оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области за день до завершения псевдореферендума говорят о 77% явки и пытаются принудить людей к голосованию.

Источник: советник мариупольского городского главы Петр Андрющенко

Прямая речь: "Мариуполь. Предпоследний день циркореферендума. Донецкие гауляйтеры отчитываются о явке более 77 процентов, хотя почему сразу не 102 – тайна.

Сегодня еще поисковый день мобильных участков под лозунгом "поймай избирателя". Само "свободное волеизъявление" выглядит так. Поиск и принуждение. Носитель урны автоматом прозрачно намекает на последствия отказа".

Детали: Урны носят по улицам, также работают фиктивные "избиркомы".

ВИДЕО ДНЯ

Так называемый "референдум" о вступлении в РФ, который является незаконным, продлится до 27 сентября.

24 сентября Мариупольский городской совет сообщал, что псевдореферендум в Мариуполе проходит без бюллетеней и под дулом автоматов, никакие юридические процедуры не соблюдены.

Столы для "голосования" ставили прямо во дворах и скверах. Люди просто писали свою фамилию на белых листах. Повсюду находятся военные с оружием.