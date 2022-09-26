Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Референдум" с автоматами: в Мариуполе оккупанты насчитали уже 77% явки – советник мэра

Елена РощинаПонедельник, 26 сентября 2022, 09:58
Референдум с автоматами: в Мариуполе оккупанты насчитали уже 77% явки – советник мэра
Фиктивный "референдум" в Мариуполе, фото из Telegram Петра Анрлющенко

В оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области за день до завершения псевдореферендума говорят о 77% явки и пытаются принудить людей к голосованию.

Источник: советник мариупольского городского главы Петр Андрющенко

Прямая речь: "Мариуполь. Предпоследний день циркореферендума. Донецкие гауляйтеры отчитываются о явке более 77 процентов, хотя почему сразу не 102 – тайна.

Реклама:

Сегодня еще поисковый день мобильных участков под лозунгом "поймай избирателя". Само "свободное волеизъявление" выглядит так. Поиск и принуждение. Носитель урны автоматом прозрачно намекает на последствия отказа".

Детали: Урны носят по улицам, также работают фиктивные "избиркомы".

ВИДЕО ДНЯ

Так называемый "референдум" о вступлении в РФ, который является незаконным, продлится до 27 сентября.

24 сентября Мариупольский городской совет сообщал, что псевдореферендум в Мариуполе проходит без бюллетеней и под дулом автоматов, никакие юридические процедуры не соблюдены.

Столы для "голосования" ставили прямо во дворах и скверах. Люди просто писали свою фамилию на белых листах. Повсюду находятся военные с оружием.

Темы: МариупольДонецкая областьоккупацияреферендум
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
Все новости...
Реклама: