Псевдореферендуми: біля ЗАЕС окупанти влаштували фарс із ряженими

Російські загарбники продовжують грати у "референдум" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області: чергову виставу вони влаштували біля Запорізької АЕС, видаючи запрошених масовиків за персонал атомної станції.

Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram

Дослівно: "Так, велика група чоловіків у цивільному дочекалась закінчення зміни на станції та змішалася з її персоналом, який виходив після зміни.

Реклама:

Дорогою ряджені роздавали інтерв’ю проросійським пропагандистським ЗМІ та вигукували слова підтримки Росії та псевдореферендуму, після чого пішли до автобуса, в якому проводилося "голосування", і показово заповнили бюлетені".

Деталі: Компанія наголошує: цей факт вчергове доводить, що серед патріотично налаштованих працівників Запорізької атомної станції ніхто не зголосився брати участь в окупантському фарсі.

Слухайте також:

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти