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Псевдореферендумы: возле ЗАЭС оккупанты устроили фарс с ряжеными

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 сентября 2022, 10:47
фото - Энероатом

Российские захватчики продолжают играть в "референдум" на временно оккупированных территориях Запорожской области: очередное представление они устроили возле Запорожской АЭС, выдавая приглашенных массовиков за персонал атомной станции.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно: "Так, большая группа мужчин в штатском дождалась окончания смены на станции и смешалась с ее персоналом, который выходил после смены.

По дороге ряженые раздавали интервью пророссийским пропагандистским СМИ и выкрикивали слова поддержки России и псевдореферендума, после чего пошли к автобусу, в котором проводилось "голосование", и показательно заполнили бюллетени".

Детали: Компания отмечает: этот факт в очередной раз доказывает, что среди патриотически настроенных работников Запорожской атомной станции никто не согласился участвовать в оккупантском фарсе.

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Темы: Запорожская областьоккупация
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