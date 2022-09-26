Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Псевдореферендумы: возле ЗАЭС оккупанты устроили фарс с ряжеными

Валентина РоманенкоПонедельник, 26 сентября 2022, 10:47
Псевдореферендумы: возле ЗАЭС оккупанты устроили фарс с ряжеными
фото - Энероатом

Российские захватчики продолжают играть в "референдум" на временно оккупированных территориях Запорожской области: очередное представление они устроили возле Запорожской АЭС, выдавая приглашенных массовиков за персонал атомной станции.

Источник: НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Дословно: "Так, большая группа мужчин в штатском дождалась окончания смены на станции и смешалась с ее персоналом, который выходил после смены.

Реклама:

По дороге ряженые раздавали интервью пророссийским пропагандистским СМИ и выкрикивали слова поддержки России и псевдореферендума, после чего пошли к автобусу, в котором проводилось "голосование", и показательно заполнили бюллетени".

Детали: Компания отмечает: этот факт в очередной раз доказывает, что среди патриотически настроенных работников Запорожской атомной станции никто не согласился участвовать в оккупантском фарсе.

Слушайте также:

ВИДЕО ДНЯ

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: Запорожская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

Все новости...
Запорожская область
Кулеба рассказал, как группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино 
ВСУ имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки и Вербового – Генштаб
СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники
Последние новости
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
Все новости...
Реклама: