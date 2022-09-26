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У Росії відкрили стрілянину в школі: кількість загиблих зросла до 17

"Українська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 23:03
У Росії відкрили стрілянину в школі: кількість загиблих зросла до 17
Зі школи в Іжевську евакуюють дітей та вчителів, скрін з відео ТАСС

У російському Іжевську 26 вересня чоловік відкрив стрілянину в школі, внаслідок чого загинуло щонайменше 15 людей, у тому числі 11 дітей.

Джерело: ТАСС із посиланням на МВС Росії, Коммерсант, UDM Info

Деталі: У МВС підтвердили стрілянину у школі №88. Поліція намагається затримати зловмисника.

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Місцеве видання UDM Info повідомляє, що є постраждалі серед дітей. Школярів і співробітників евакуюють з будівлі. 

Оновлено об 11:12: Російське МВС підтвердило, що шестеро людей загинули і 20 постраждали під час стрілянини в школі в Іжевську. Людина, яка влаштувала стрілянину в школі в Іжевську, була озброєна двома травматичними пістолетами, переробленими під стрілянину бойовими патронами.

Оновлено об 11:42: Дев'ятеро людей загинули під час стрілянини в школі Іжевська, зокрема п'ятеро дітей.

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Оновлено о 12:40: Кількість загиблих зросла до 13 людей, серед них семеро дітей. Поранення отримала 21 людина, серед них 14 дітей. Чоловік мав при собі два пістолети і великий запас патронів. 

Також російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що нападник "був одягнений у майку з нацистською символікою і балаклаву".

Оновлено о 13:12: У Слідчому комітеті РФ повідомили, що на школу в Іжевську напав її випускник Артем Казанцев 1988 року народження. Чоловік перебував на обліку в психоневрологічному диспансері. Кількість поранених зросла до 23.  

Оновлено о 16:18: Число загиблих під час стрілянини в школі Іжевська збільшилося до 15, серед них 11 дітей.

Оновлено о 23:00: Кількість загиблих зросла до 17, заявили у пресслужбі глави та уряду Удмуртії.

Теми: Росіятероризмосвіта
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