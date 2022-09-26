В России открыли стрельбу в школе: количество погибших увеличилось до 15

Из школы в Ижевске эвакуируют детей и учителей, скрин с видео ТАСС

В российском Ижевске 26 сентября мужчина открыл стрельбу в школе, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе 11 детей.

Источник: ТАСС по ссылкой на МВД России, Коммерсант, UDM Info

Детали: В МВД РФ подтвердили стрельбу в школе №88. Полиция пытается зажержать злоумышленника.

Реклама:

Местное издание UDM Info сообщает, что есть пострадавшие среди детей. Школьников и сотрудников эвакуируют из здания.

Обновлено в 11:12: Российское МВД подвердило, что шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске. Человек, который устроил стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, как сообщает ТАСС.

Обновлено в 11:42: Девять человек погибли при стрельбе в школе Ижевска, в том числе пятеро детей.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено в 12:40: Число погибших выросло до 13 человек, среди них семеро детей. Ранения получил 21 человек, среди них 14 детей. Мужчина имел при себе два пистолета и большой запас патронов.

Также российские пропагандистские СМИ утверждают, что напавший на школу "был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву".

Обновлено в 13:12: В Следственном комитете РФ сообщили, что на школу в Ижевске напал ее выпускник Артем Казанцев 1988 года рождения.

Обновлено в 15:45: Мужчина находился на учете в психоневрологическом диспансере. Количество раненых возросло до 23.

Обновлено в 16:18: Число погибших во время стрельбы в школе Ижевска увеличилось до 15, среди них 11 детей.

Обновлено в 23:00: Количество погибших возросло до 17, заявили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.