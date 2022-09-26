Попередні результати підтверджують перемогу правих в Італії, явка виявилась найнижчою в історії

Попередні результати парламентських виборів в Італії з більшості дільниць підтверджують перемогу коаліції правих разом з партіями-"друзями Путіна".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RAI.

Явка на виборах стала рекордно низькою - 63,95%.

Партія "Брати Італії" отримала свій історично найвищий результат і набрала найбільше голосів - 26%. Цей результат називають тріумфом порівняно з виборами 2018 року, коли партія отримала 4%. Таким чином, майже гарантовано прем’єркою стане її лідерка Джорджія Мелоні, профіль якої публікувала ЄвроПравда. Партія Мелоні "Брати Італії" має у ЄС імідж праворадикалів та "неофашистів", якого зараз намагається позбутися. Зокрема, вона підтримувала Україну під час війни.

"Ліга" Маттео Сальвіні, відомого прихильністю до Путіна, отримала 9% та суттєво поступилася "Братам Італії", у тому числі в регіонах, де традиційно мала високу підтримку - так, у Венето "Ліга" взяла 14%, порівняно з 32,5% у "Братів Італії". "Forza Italia" Сильвіо Берлусконі набрала близько 8%. Разом партії отримують близько 44%.

Серед партій центристсько-лівої коаліції найбільше голосів отримала Демократична партія - трохи менше 20%, що менше за очікування.

"Рух п’яти зірок" отримує 15%, що вважають для них непоганим відновленням позицій, а на півдні місцями здобула перемогу.

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Прогнозований розподіл місць суттєво відмінний - за рахунок змішаної партійно-мажоритарної системи. За ним праві партії отримують самостійну впевнену більшість в обох палатах.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн завуальовано пригрозила Італії наслідками, якщо вона відхилиться від демократичних принципів після перемоги правого блоку на чолі з Джорджією Мелоні на виборах у неділю.

Про вибори та очікування від них читайте у статті "Коаліція з "друзями Путіна".