Предварительные результаты подтверждают победу правых в Италии, явка была самой низкой в истории

Предварительные результаты парламентских выборов в Италии с большинства участков подтверждают победу коалиции правых вместе с партиями-"друзьями Путина".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RAI.

Явка на выборах стала рекордно низкой - 63,95%.

Партия "Братья Италии" получила свой исторически самый высокий результат и набрала больше всего голосов - 26%. Этот результат называют триумфом по сравнению с выборами 2018 года, когда партия получила 4%. Таким образом, почти гарантированно премьером станет ее лидер Джорджия Мелони, профиль которой публиковала ЕвроПравда. Партия Мелони "Братья Италии" имеет в ЕС имидж праворадикалов и "неофашистов", от которого сейчас пытается избавиться. В частности, она поддерживала Украину во время войны.

"Лига" Маттео Сальвини, известного приверженностью к Путину, получила 9% и существенно уступила "Братьям Италии", в том числе в регионах, где традиционно имела высокую поддержку - так, в Венето "Лига" взяла 14%, по сравнению с 32,5% у "Братьев Италии". "Forza Italia" Сильвио Берлускони набрала около 8%. Вместе партии получают около 44%.

Среди партий центристско-левой коалиции больше всего голосов получила Демократическая партия - чуть менее 20%, что меньше ожиданий.

"Движение пяти звезд" получает 15%, что считают для них неплохим восстановлением позиций, а на юге местами одержала победу.

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Прогнозируемое распределение мест существенно отличается - за счет смешанной партийно-мажоритарной системы. Таким образом, правые партии получают самостоятельное уверенное большинство в обеих палатах.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завуалировано пригрозила Италии последствиями, если она отклонится от демократических принципов после победы правого блока во главе с Джорджией Мелони на выборах в воскресенье.

О выборах и ожиданиях от них читайте в статье "Коалиция с "друзьями Путина".