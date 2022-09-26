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Румунія не дозволила в’їзд російським пропагандистам на вибори голови органу ООН

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 12:25

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Румунію в порушенні Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) після того, як країна відкликала візи 14 членів делегації, які мали взяти участь у заході, запланованому на 26 вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Romania Insider.

Міністерство закордонних справ Румунії, у свою чергу, заявило, що ці 14 осіб, журналісти Russia Today, були неналежним чином повідомлені як російські офіційні особи.

Росія стверджує, що рішення Румунії має на меті вплинути на шанси російського кандидата на посаду генерального секретаря МСЕ. Російський кандидат балотується проти кандидата від США.

У відповідь румунське міністерство уточнило, що в'їзні візи були надані всім посадовим особам, визначеним Російською Федерацією як члени офіційної делегації цієї держави на конференції МСЕ в Бухаресті. Йдеться про 17 віз.

"Звинувачення російської сторони, згідно з яким цей захід мав на меті вплинути на шанси російського кандидата бути обраним на керівну посаду в організації, є абсолютно абсурдним і явно необґрунтованим", - також передали в МЗС Румунії.

У виборах керівника Міжнародного союзу електрозв'язку беруть участь два кандидати - американка Дорін Богдан-Мартін та росіянин Рашид Ісмаїлов.

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Теми: РумуніяООНРосіяпропаганда
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