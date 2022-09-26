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Румунія не дозволила в’їзд російським пропагандистам на вибори голови органу ООН

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 12:25

Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Румунію в порушенні Статуту і Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) після того, як країна відкликала візи 14 членів делегації, які мали взяти участь у заході, запланованому на 26 вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Romania Insider.

Міністерство закордонних справ Румунії, у свою чергу, заявило, що ці 14 осіб, журналісти Russia Today, були неналежним чином повідомлені як російські офіційні особи.

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Росія стверджує, що рішення Румунії має на меті вплинути на шанси російського кандидата на посаду генерального секретаря МСЕ. Російський кандидат балотується проти кандидата від США.

У відповідь румунське міністерство уточнило, що в'їзні візи були надані всім посадовим особам, визначеним Російською Федерацією як члени офіційної делегації цієї держави на конференції МСЕ в Бухаресті. Йдеться про 17 віз.

"Звинувачення російської сторони, згідно з яким цей захід мав на меті вплинути на шанси російського кандидата бути обраним на керівну посаду в організації, є абсолютно абсурдним і явно необґрунтованим", - також передали в МЗС Румунії.

ВІДЕО ДНЯ

У виборах керівника Міжнародного союзу електрозв'язку беруть участь два кандидати - американка Дорін Богдан-Мартін та росіянин Рашид Ісмаїлов.

Теми: РумуніяООНРосіяпропаганда
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