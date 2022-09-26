Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Румыния не разрешила въезд российским пропагандистам на выборы главы органа ООН

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 12:25

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Румынию в нарушении Устава и Конвенции Международного союза электросвязи (МСЭ) после того, как страна отозвала визы 14 членов делегации, которые должны были принять участие в мероприятии, запланированном на 26 сентября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Romania Insider.

Министерство иностранных дел Румынии, в свою очередь, заявило, что эти 14 человек, журналисты Russia Today, были ненадлежащим образом уведомлены как российские официальные лица.

Реклама:

Россия утверждает, что цель решения Румынии - повлиять на шансы российского кандидата на должность генерального секретаря МСЭ. Российский кандидат баллотируется против кандидата от США.

В ответ румынское министерство уточнило, что въездные визы были предоставлены всем должностным лицам, определенным Российской Федерацией как члены официальной делегации этого государства на конференции МСЭ в Бухаресте. Речь идет о 17 визах.

"Обвинения российской стороны, согласно которым эта мера имела целью повлиять на шансы российского кандидата быть избранным на руководящую должность в организации, абсолютно абсурдны и явно необоснованны", - также передали в МИД Румынии.

ВИДЕО ДНЯ

В выборах руководителя Международного союза электросвязи участвуют два кандидата - американка Дорин Богдан-Мартин и россиянин Рашид Исмаилов.

Темы: РумынияООНРосcияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

Все новости...
Румыния
Румыния и Нидерланды создадут тренировочный центр для пилотов F-16
В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
В Румынии назвали последнее препятствие для обучения украинских пилотов на F-16
Последние новости
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
Все новости...
Реклама: