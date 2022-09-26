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Румыния не разрешила въезд российским пропагандистам на выборы главы органа ООН

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 12:25

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Румынию в нарушении Устава и Конвенции Международного союза электросвязи (МСЭ) после того, как страна отозвала визы 14 членов делегации, которые должны были принять участие в мероприятии, запланированном на 26 сентября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Romania Insider.

Министерство иностранных дел Румынии, в свою очередь, заявило, что эти 14 человек, журналисты Russia Today, были ненадлежащим образом уведомлены как российские официальные лица.

Россия утверждает, что цель решения Румынии - повлиять на шансы российского кандидата на должность генерального секретаря МСЭ. Российский кандидат баллотируется против кандидата от США.

В ответ румынское министерство уточнило, что въездные визы были предоставлены всем должностным лицам, определенным Российской Федерацией как члены официальной делегации этого государства на конференции МСЭ в Бухаресте. Речь идет о 17 визах.

"Обвинения российской стороны, согласно которым эта мера имела целью повлиять на шансы российского кандидата быть избранным на руководящую должность в организации, абсолютно абсурдны и явно необоснованны", - также передали в МИД Румынии.

В выборах руководителя Международного союза электросвязи участвуют два кандидата - американка Дорин Богдан-Мартин и россиянин Рашид Исмаилов.

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Темы: РумынияООНРосcияпропаганда
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