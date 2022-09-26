Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Грузія перевела пункти пропуску на особливий режим, ймовірно, через гігантську чергу на в'їзд з РФ

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 13:31

Служба доходів Мінфіну Грузії, що відповідає за митний контроль на кордоні, повідомила про переведення пунктів пропуску на особливий режим через суттєве зростання транспортного потоку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

У понеділок у відомстві заявили, що у всіх прикордонних КПП збільшують кількість митників і пункти працюють у цілодобовому режимі. Зазначають також, що грузинська сторона на зв’язку з турецькими, азербайджанськими й вірменськими колегами, щоб запобігати проблемам з транскордонним рухом вантажів. 

Минулого тижня митники ще заявляли, що на кордоні не відбувається нічого надзвичайного. 

З дня оголошення президентом РФ "часткової мобілізації", реальні масштаби якої невідомі, на кордоні Росії з Грузією - як і багатьох сусідів РФ - утворилися гігантські черги з росіян, які втікають з країни. 

У неділю черга на російсько-грузинському кордоні сягала 20 кілометрів - аж до Владикавказу, орієнтовний час проходження контролю складає дві доби. Надходили повідомлення про людей, які намагаються йти через пробку пішки, з дітьми й валізами, перетинати кордон на велосипедах і самокатах.  

Вихідними опозиційна депутатка в телеефірі повідомила, що має інсайдерську інформацію про плани Тбілісі з понеділка частково закрити кордон для росіян, офіційно ці чутки не підтвердили.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, опозиція та низка громадських організацій ще з березня вимагають обмежень на в’їзд росіян в країну, купівлю ними нерухомості у Грузії тощо. Правляча партія звинуватила опонентів у розв'язанні "ганебної ксенофобно-шовіністичної кампанії" проти громадян РФ

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Теми: мобілізаціяРосіяГрузія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоУ Росії відкрили стрілянину в школі: кількість загиблих зросла до 17

Росіяни поцілили ракетою Х-59 в аеропорт Кривого Рогу

Конгрес США попередньо погодив виділення Україні додаткових $12 млрд допомоги

Британія перша запровадила санкції проти РФ через псевдореферендуми

відео, фотоСБУ "розколола" полоненого росіянина, який розстріляв цивільного у Бучі

Тимошенко судиться з МЗС через дипломатичний паспорт

Усі новини...
мобілізація
ФСБ відправила БТР на кордон із Грузією: стежитимуть, щоб не втекли резервісти
"Кухар Путіна" на тлі мобілізації визнав, що це він стоїть за ПВК "Вагнер"
Оголошена Путіним мобілізація не вплине на перебіг війни - ISW
Останні новини
03:07
Апарат NASA навмисне врізався в астероїд, аби змінити його траєкторію
02:13
ЗСУ знищили російську баржу і три "Панцирі" — Командування
01:30
Сноуден отримав громадянство Росії
00:43
Сумщина: Росіяни випустили ракети і гатили з САУ
23:56
фотоНад Одещиною збили 3 іранські дрони – ОК "Південь"
23:50
Наступ росіян на Донеччині увійде в історію, як приклад убивства своїх солдатів – Зеленський
23:32
США готові приймати російських ухилянтів, але в індивідуальному порядку
23:26
Після "Північного потоку-2" раптово знайшлися неполадки і в "Північному потоці-1"
23:03
оновленоУ Росії відкрили стрілянину в школі: кількість загиблих зросла до 17
22:57
30-м послам вручили проєкт спецтрибуналу для покарання Росії – Зеленський
Усі новини...