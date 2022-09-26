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Грузія перевела пункти пропуску на особливий режим, ймовірно, через гігантську чергу на в'їзд з РФ

"Європейська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 13:31

Служба доходів Мінфіну Грузії, що відповідає за митний контроль на кордоні, повідомила про переведення пунктів пропуску на особливий режим через суттєве зростання транспортного потоку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

У понеділок у відомстві заявили, що у всіх прикордонних КПП збільшують кількість митників і пункти працюють у цілодобовому режимі. Зазначають також, що грузинська сторона на зв’язку з турецькими, азербайджанськими й вірменськими колегами, щоб запобігати проблемам з транскордонним рухом вантажів. 

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Минулого тижня митники ще заявляли, що на кордоні не відбувається нічого надзвичайного. 

З дня оголошення президентом РФ "часткової мобілізації", реальні масштаби якої невідомі, на кордоні Росії з Грузією - як і багатьох сусідів РФ - утворилися гігантські черги з росіян, які втікають з країни. 

У неділю черга на російсько-грузинському кордоні сягала 20 кілометрів - аж до Владикавказу, орієнтовний час проходження контролю складає дві доби. Надходили повідомлення про людей, які намагаються йти через пробку пішки, з дітьми й валізами, перетинати кордон на велосипедах і самокатах.  

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Вихідними опозиційна депутатка в телеефірі повідомила, що має інсайдерську інформацію про плани Тбілісі з понеділка частково закрити кордон для росіян, офіційно ці чутки не підтвердили.

Як відомо, опозиція та низка громадських організацій ще з березня вимагають обмежень на в’їзд росіян в країну, купівлю ними нерухомості у Грузії тощо. Правляча партія звинуватила опонентів у розв'язанні "ганебної ксенофобно-шовіністичної кампанії" проти громадян РФ

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Теми: мобілізаціяРосіяГрузія
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