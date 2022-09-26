Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Грузия перевела пункты пропуска на особый режим, вероятно, из-за гигантской очереди на въезд из РФ

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 13:31

Служба доходов Минфина Грузии, отвечающая за таможенный контроль на границе, сообщила о переводе пунктов пропуска на особый режим из-за существенного роста транспортного потока.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

В понедельник в ведомстве заявили, что во всех пограничных КПП увеличивают количество таможенников и пункты работают в круглосуточном режиме. Отмечают также, что грузинская сторона на связи с турецкими, азербайджанскими и армянскими коллегами, чтобы предотвращать проблемы с трансграничным движением грузов. 

Реклама:

На прошлой неделе таможенники еще заявляли, что на границе не происходит ничего чрезвычайного. 

Со дня объявления президентом РФ "частичной мобилизации", реальные масштабы которой неизвестны, на границе России с Грузией - как и многих соседей РФ - образовались гигантские очереди из россиян, которые бегут из страны. 

В воскресенье очередь на российско-грузинской границе достигала 20 километров - вплоть до Владикавказа, ориентировочное время прохождения контроля составляет двое суток. Поступали сообщения о людях, которые пытаются идти через пробку пешком, с детьми и чемоданами, пересекать границу на велосипедах и самокатах.  

ВИДЕО ДНЯ

На выходных оппозиционный депутат в телеэфире сообщила, что имеет инсайдерскую информацию о планах Тбилиси с понедельника частично закрыть границу для россиян, официально эти слухи не подтвердили.

Как известно, оппозиция и ряд общественных организаций еще с марта требуют ограничений на въезд россиян в страну, покупку ими недвижимости в Грузии и тому подобное. Правящая партия обвинила оппонентов в развязывании "позорной ксенофобно-шовинистической кампании" против граждан РФ. 

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: мобилизацияРосcияГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

Все новости...
мобилизация
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
В Виннице схватили с поличным врача, который продал более 200 справок уклонистам
Последние новости
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
Все новости...
Реклама: