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Грузия перевела пункты пропуска на особый режим, вероятно, из-за гигантской очереди на въезд из РФ

"Европейская правда"Понедельник, 26 сентября 2022, 13:31

Служба доходов Минфина Грузии, отвечающая за таможенный контроль на границе, сообщила о переводе пунктов пропуска на особый режим из-за существенного роста транспортного потока.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

В понедельник в ведомстве заявили, что во всех пограничных КПП увеличивают количество таможенников и пункты работают в круглосуточном режиме. Отмечают также, что грузинская сторона на связи с турецкими, азербайджанскими и армянскими коллегами, чтобы предотвращать проблемы с трансграничным движением грузов. 

На прошлой неделе таможенники еще заявляли, что на границе не происходит ничего чрезвычайного. 

Со дня объявления президентом РФ "частичной мобилизации", реальные масштабы которой неизвестны, на границе России с Грузией - как и многих соседей РФ - образовались гигантские очереди из россиян, которые бегут из страны. 

В воскресенье очередь на российско-грузинской границе достигала 20 километров - вплоть до Владикавказа, ориентировочное время прохождения контроля составляет двое суток. Поступали сообщения о людях, которые пытаются идти через пробку пешком, с детьми и чемоданами, пересекать границу на велосипедах и самокатах.  

На выходных оппозиционный депутат в телеэфире сообщила, что имеет инсайдерскую информацию о планах Тбилиси с понедельника частично закрыть границу для россиян, официально эти слухи не подтвердили.

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Как известно, оппозиция и ряд общественных организаций еще с марта требуют ограничений на въезд россиян в страну, покупку ими недвижимости в Грузии и тому подобное. Правящая партия обвинила оппонентов в развязывании "позорной ксенофобно-шовинистической кампании" против граждан РФ. 

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Темы: мобилизацияРосcияГрузия
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