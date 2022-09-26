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СБУ показала головних маріонеток Кремля, які проводять "референдуми" на Донбасі

"Українська правда"Понеділок, 26 вересня 2022, 13:42
ВОЛОДИМИР ВИСОЦЬКИЙ, "ГОЛОВА ЦВК ДНР", ФОТО З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

Служба безпеки України встановила організаторів псевдореферендумів на окупованій території Донецької та Луганської областей, їм повідомлено про підозру.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльность та посяганні на територіальну цілісність України: 

  • Володимиру Висоцькому, "голові центральної виборчої комісії ДНР";
  • Олені Кравченко, "голові центральної виборчої комісії ЛНР";
  • Олександру Кофману, "голові громадської палати ДНР",
  • Марині Філіповій, "радниці голови ЛНР".

За інформацією СБУ, ці четверо відігравали ключові ролі в організації та проведенні фейкових "референдумів" на сході. Зокрема, Олександр Кофман та Марина Філіпова причетні до створення на окупованих територіях фейкових структур, які імітують громадські ініціативи – так званих "громадських палат". Вони скерували звернення до так званий "глав Л/ДНР" для проведення "голосування" иа пропонували негайне приєднання регіонів до Росії. За даними слідства, підозрювані також причетні до проведення агітаційних заходів для формування прихильного ставлення місцевих жителів до Росії.

 

Проведення "голосування" забезпечують так звані "ЦВК Д/ЛНР". Зокрема, представники "виборчкомів" проходили навчання на спеціальних семінарах у Ростові-на-Дону. Володимир Висоцький та Олена Кравченко доручили підлеглим утворити "територіальні виборчі комісії", прийняти порядок фінансування "виборчого" процесу із так званих "бюджетів" псевдореспублік, а також визначити порядок контролю за проведенням "референдумів" з боку силовиків окупаційної адміністрації ("МВД РФ", 1 і 2 армійських корпусів російської армії) та розробити порядок голосування. 

Найближчим часом підозрюваних буде оголошено у розшук.

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Теми: референдумДонецька областьЛуганська областьСБУ
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